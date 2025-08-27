Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы в сентябре - 27.08.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы в сентябре
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ в середине сентября рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года, наш основной приоритет - обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачей в указах", - сказал Силуанов. "Бюджет мы рассмотрим в правительстве к середине сентября месяца, сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет активная работа с ведомствами", - добавил глава Минфина.
финансы, антон силуанов, владимир путин, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин
14:27 27.08.2025
 
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы в сентябре

Силуанов: правительство в сентябре рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Власти Петербурга рассказали о планах по увеличению доходов бюджета
15 августа, 18:50
 
