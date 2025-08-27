https://1prime.ru/20250827/sotrudnichestvo-861311194.html

"ВСМПО-Ависма" сообщила о готовности возобновить сотрудничество с Boeing

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана - готова вернуться к сотрудничеству с американским авиастроительным концерном Boeing, инвестиции в технологии не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing, открытое в 2009 году, воплотило в себе самые передовые технологии по механической обработке изделий из титановых сплавов, и … является лучшим в мире … Мы готовы вернуться к сотрудничеству и развивать наши партнерские отношения. Инвестиции в технологии не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне", - отметили в пресс-службе. В российской компании заявили, что предприятие выпускает титановые изделия самой высокой степени обработки, и это уникальная продукция из титана авиационного назначения. "ВСМПО-Ависма" и Boeing владеют этим СП в равных долях, предприятие расположено в Верхней Салде в Свердловской области. Первый вице-премьер Денис Мантуров в феврале говорил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. Он отмечал, что сотрудничество с Boeing было традиционным долгое время, компания закупала и готовые титановые детали для своих самолетов. При этом российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности, указывал Мантуров. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал он. Власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

