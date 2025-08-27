Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025
Немецкая Isar Aerospace заключила соглашения с ЕКА о запуске спутников
Немецкая Isar Aerospace заключила соглашения с ЕКА о запуске спутников - 27.08.2025, ПРАЙМ
Немецкая Isar Aerospace заключила соглашения с ЕКА о запуске спутников
Частная аэрокосмическая немецкая компания Isar Aerospace заключила соглашения с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске спутников. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T16:26+0300
2025-08-27T16:26+0300
технологии
европа
норвегия
ека
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/14/842191433_0:34:1005:599_1920x0_80_0_0_1aceafba11da51496796e8bdc329784a.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Частная аэрокосмическая немецкая компания Isar Aerospace заключила соглашения с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске спутников. "Isar Aerospace стала первым в Европе частным игроком, подписавшим соглашение о коммерческом обслуживании запусков с ЕКА и Европейской комиссией", - говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что контракты предусматривают запуск двух миссий на борту ракеты-носителя Spectrum начиная с 2026 года. Речь идёт о миссии Cassini, разработанной голландской компанией ISISpace, и миссии Tom &amp; Jerry французской компании Infinite Orbits. Обе миссии планируется запустить со стартовой площадки космодрома Аннёйя в Норвегии, они запланированы на 2026 год. "Isar Aerospace предоставляет Европе и её партнёрам суверенные космические возможности. Эти соглашения демонстрируют доверие европейских институтов к нашим пусковым возможностям. Это важный шаг в укреплении независимого доступа Европы к космосу и закладывает основу для будущих институциональных миссий в рамках других программ", - заявил генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Метцлер. В марте ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, вскоре после запуска упала в море. Этот запуск стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Целью тестового полета был сбор данных и накопление опыта. Как отметил гендиректор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Мецлер, "первый испытательный полет оправдал все ожидания и стал большим успехом". Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании - Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.
европа
норвегия
технологии, европа, норвегия, ека
Технологии, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, ЕКА
16:26 27.08.2025
 
Немецкая Isar Aerospace заключила соглашения с ЕКА о запуске спутников

Немецкая компания Isar Aerospace заключила контракты с ЕКА о запуске спутников

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Частная аэрокосмическая немецкая компания Isar Aerospace заключила соглашения с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске спутников.
"Isar Aerospace стала первым в Европе частным игроком, подписавшим соглашение о коммерческом обслуживании запусков с ЕКА и Европейской комиссией", - говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что контракты предусматривают запуск двух миссий на борту ракеты-носителя Spectrum начиная с 2026 года. Речь идёт о миссии Cassini, разработанной голландской компанией ISISpace, и миссии Tom & Jerry французской компании Infinite Orbits. Обе миссии планируется запустить со стартовой площадки космодрома Аннёйя в Норвегии, они запланированы на 2026 год.
"Isar Aerospace предоставляет Европе и её партнёрам суверенные космические возможности. Эти соглашения демонстрируют доверие европейских институтов к нашим пусковым возможностям. Это важный шаг в укреплении независимого доступа Европы к космосу и закладывает основу для будущих институциональных миссий в рамках других программ", - заявил генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Метцлер.
В марте ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, вскоре после запуска упала в море. Этот запуск стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Целью тестового полета был сбор данных и накопление опыта. Как отметил гендиректор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Мецлер, "первый испытательный полет оправдал все ожидания и стал большим успехом".
Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании - Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.
