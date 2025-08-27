https://1prime.ru/20250827/ssha-861296570.html
Почта Японии прекратит принимать отправления от физических лиц в США
Почта Японии прекратит принимать отправления от физических лиц в США
2025-08-27T00:22+0300
ТОКИО, 27 авг - ПРАЙМ. Почта Японии со среды, 27 августа, временно прекратит принимать отправления от физических лиц в США стоимостью свыше 100 долларов, а также товары для продажи после вступления в силу указа американского президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров.
"Начиная с 27 августа, следуя примеру других национальных почтовых операторов, мы временно приостанавливаем прием почтовых отправлений (небольшие отправления, посылки, а также отправления товаров с помощью EMS) в США, которые содержат следующие позиции: подарки частных лиц стоимостью свыше 100 долларов; товары для продажи потребителям", - отмечается в пресс-релизе компании.
Вместе с этим, как говорится в документе, Почта Японии продолжит принимать письма, открытки, печатную продукцию, документы, отправляемые через EMS, а также отправления между частными лицами с подарками на сумму менее 100 долларов, так как они не подлежат налогообложению.
"В качестве альтернативы предлагаем воспользоваться нашей курьерской международной службой UGX (U-Global Express), которая может реализовать пересылку в США с учетом таможенных правил", - указывается в пресс-релизе.
В конце июля администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США.
