В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии

В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии - 27.08.2025, ПРАЙМ

В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии

Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка | 27.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% — это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Вашингтон сообщил, что новые тарифы начнут действовать с 12:01 среды по времени США (07.00 мск). Исключения предусмотрены для гуманитарных поставок, грузов, уже находящихся в пути, и товаров в рамках взаимных торговых программ. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. По данным индийских СМИ, в преддверии введения тарифов канцелярия премьер-министра провела совещание высокого уровня по мерам поддержки экспортеров. Среди обсуждаемых вариантов - точечная помощь отдельным отраслям, включая гарантии по кредитным линиям с государственным покрытием рисков. Немецкая газета FAZ писала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди четыре раза отказался от телефонного разговора с Дональдом Трампом, что может быть связано с недовольством введением тарифов и его словами о "мертвой экономике" Индии. По оценкам экспортных объединений, американские заказчики уже приостановили новые контракты, а поставки могут сократиться на 20–30% с сентября. Аналитики прогнозируют, что при сохранении тарифов на уровне 50% рост ВВП Индии в 2025–2026 годах замедлится на 0,8 процентного пункта. Наибольшие риски связаны с текстильной, продовольственной и ювелирной отраслями. Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума. На прошлой неделе глава МИД Субраманьям Джаишанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где также побывал советник по нацбезопасности Аджит Довал.

