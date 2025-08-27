https://1prime.ru/20250827/ssha-861296916.html
В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии
В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии - 27.08.2025, ПРАЙМ
В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии
Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T00:38+0300
2025-08-27T00:38+0300
2025-08-27T00:38+0300
мировая экономика
экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
нарендра моди
владимир путин
ес
faz
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861296916.jpg?1756244282
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% — это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
Вашингтон сообщил, что новые тарифы начнут действовать с 12:01 среды по времени США (07.00 мск). Исключения предусмотрены для гуманитарных поставок, грузов, уже находящихся в пути, и товаров в рамках взаимных торговых программ.
Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
По данным индийских СМИ, в преддверии введения тарифов канцелярия премьер-министра провела совещание высокого уровня по мерам поддержки экспортеров. Среди обсуждаемых вариантов - точечная помощь отдельным отраслям, включая гарантии по кредитным линиям с государственным покрытием рисков.
Немецкая газета FAZ писала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди четыре раза отказался от телефонного разговора с Дональдом Трампом, что может быть связано с недовольством введением тарифов и его словами о "мертвой экономике" Индии.
По оценкам экспортных объединений, американские заказчики уже приостановили новые контракты, а поставки могут сократиться на 20–30% с сентября. Аналитики прогнозируют, что при сохранении тарифов на уровне 50% рост ВВП Индии в 2025–2026 годах замедлится на 0,8 процентного пункта. Наибольшие риски связаны с текстильной, продовольственной и ювелирной отраслями.
Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума. На прошлой неделе глава МИД Субраманьям Джаишанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где также побывал советник по нацбезопасности Аджит Довал.
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нарендра моди, владимир путин, ес, faz, мид
Мировая экономика, Экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Владимир Путин, ЕС, FAZ, МИД
В США вступают в силу новые пошлины на импорт из Индии
В США вступают в силу дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% — это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
Вашингтон сообщил, что новые тарифы начнут действовать с 12:01 среды по времени США (07.00 мск). Исключения предусмотрены для гуманитарных поставок, грузов, уже находящихся в пути, и товаров в рамках взаимных торговых программ.
Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
По данным индийских СМИ, в преддверии введения тарифов канцелярия премьер-министра провела совещание высокого уровня по мерам поддержки экспортеров. Среди обсуждаемых вариантов - точечная помощь отдельным отраслям, включая гарантии по кредитным линиям с государственным покрытием рисков.
Немецкая газета FAZ писала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди четыре раза отказался от телефонного разговора с Дональдом Трампом, что может быть связано с недовольством введением тарифов и его словами о "мертвой экономике" Индии.
По оценкам экспортных объединений, американские заказчики уже приостановили новые контракты, а поставки могут сократиться на 20–30% с сентября. Аналитики прогнозируют, что при сохранении тарифов на уровне 50% рост ВВП Индии в 2025–2026 годах замедлится на 0,8 процентного пункта. Наибольшие риски связаны с текстильной, продовольственной и ювелирной отраслями.
Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума. На прошлой неделе глава МИД Субраманьям Джаишанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где также побывал советник по нацбезопасности Аджит Довал.