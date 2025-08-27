Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США выдумали историю с несуществующим наркокартелем, заявила эксперт - 27.08.2025
США выдумали историю с несуществующим наркокартелем, заявила эксперт
2025-08-27T04:54+0300
2025-08-27T04:54+0300
общество
экономика
мировая экономика
венесуэла
сша
перу
николас мадуро
дональд трамп
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - ПРАЙМ. США выдумали историю с несуществующим наркокартелем, чтобы угрожать этим Венесуэле, сообщила РИА Новости социолог, экс-министр по правам женщин Перу Анаи Дурант. "Они выдумали историю о несуществующем картеле, о борьбе с наркотрафиком, чтобы угрожать (Венесуэле - ред)", - отметила эксперт. "Латинская Америка - зона мира. И любое военное вторжение не только могло бы дестабилизировать Венесуэлу, но и стало бы серьезным фактором дестабилизации в регионе. Это то, что должно призвать различные правительства региона остановить любые военные авантюры", - добавила Дурант. Социолог также раскритиковала отправку Вашингтоном кораблей как еще одну меру запугивания Каракаса. "Я считаю, что (отправка кораблей) - это мера давления, запугивания. Одна из многих, которые США уже несколько раз применяли против Венесуэлы и которая дополняет постоянный бойкот и санкции против правительства этой страны", - отметила Дуранд. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В ответ на маневры США в Карибском море Каракас начал мобилизацию и призыв в ряды Боливарианской национальной милиции - местного ополчения, численность которого превышает четыре миллиона человек. Президент Мадуро назвал первый этап кампании успешным и поручил продлить ее на 30 и 31 августа, отметив высокий уровень участия граждан в поддержке армии и правительства.
венесуэла
сша
перу
общество , мировая экономика, венесуэла, сша, перу, николас мадуро, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ПЕРУ, Николас Мадуро, Дональд Трамп
04:54 27.08.2025
 
США выдумали историю с несуществующим наркокартелем, заявила эксперт

Социолог Дурант: США выдумали историю с наркокартелем, чтобы угрожать Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - ПРАЙМ. США выдумали историю с несуществующим наркокартелем, чтобы угрожать этим Венесуэле, сообщила РИА Новости социолог, экс-министр по правам женщин Перу Анаи Дурант.
"Они выдумали историю о несуществующем картеле, о борьбе с наркотрафиком, чтобы угрожать (Венесуэле - ред)", - отметила эксперт.
"Латинская Америка - зона мира. И любое военное вторжение не только могло бы дестабилизировать Венесуэлу, но и стало бы серьезным фактором дестабилизации в регионе. Это то, что должно призвать различные правительства региона остановить любые военные авантюры", - добавила Дурант.
Социолог также раскритиковала отправку Вашингтоном кораблей как еще одну меру запугивания Каракаса.
"Я считаю, что (отправка кораблей) - это мера давления, запугивания. Одна из многих, которые США уже несколько раз применяли против Венесуэлы и которая дополняет постоянный бойкот и санкции против правительства этой страны", - отметила Дуранд.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов.
В ответ на маневры США в Карибском море Каракас начал мобилизацию и призыв в ряды Боливарианской национальной милиции - местного ополчения, численность которого превышает четыре миллиона человек. Президент Мадуро назвал первый этап кампании успешным и поручил продлить ее на 30 и 31 августа, отметив высокий уровень участия граждан в поддержке армии и правительства.
 
