США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине
Политика
США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине
2025-08-27T16:15+0300
2025-08-27T16:15+0300
политика
сша
канада
украина
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку. "США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией. "Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
сша
канада
украина
сша, канада, украина, скотт бессент
Политика, США, КАНАДА, УКРАИНА, Скотт Бессент
16:15 27.08.2025
 
США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине

Бессент: США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© AFP / Brendan Smialowski
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку.
"США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией.
"Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
Резервуары с дизельным топливом у котельной Тирастеплоэнерго, предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Глава MOL рассказал о возможности остановить поставки дизеля на Украину
Политика США КАНАДА УКРАИНА Скотт Бессент
 
 
Заголовок открываемого материала