США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине
2025-08-27T16:15+0300
политика
сша
канада
украина
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку. "США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией. "Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
сша
канада
украина
