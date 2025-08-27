https://1prime.ru/20250827/ssha-861353019.html
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне - 27.08.2025, ПРАЙМ
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:12+0300
2025-08-27T21:12+0300
2025-08-27T21:12+0300
бизнес
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции. Даффи добавил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным". "Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.
https://1prime.ru/20250616/tramp--858515079.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
Даффи: администрация Трампа забирает под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.
"Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции.
Даффи добавил, что Трамп
намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным".
"Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.
Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США