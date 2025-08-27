Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне - 27.08.2025
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне - 27.08.2025, ПРАЙМ
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:12+0300
2025-08-27T21:12+0300
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции. Даффи добавил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным". "Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.
бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
21:12 27.08.2025
 
Власти США взяли под управление вокзал Union Station в Вашингтоне

Белый дом в США
Белый дом в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.
"Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции.
Даффи добавил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным".
"Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.
Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США
16 июня, 08:30
16 июня, 08:30
 
