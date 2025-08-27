Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидер лейбористов объяснил, почему бойкотирует банкет с Трампом - 27.08.2025
Лидер лейбористов объяснил, почему бойкотирует банкет с Трампом
Лидер лейбористов объяснил, почему бойкотирует банкет с Трампом - 27.08.2025, ПРАЙМ
Лидер лейбористов объяснил, почему бойкотирует банкет с Трампом
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви заявил, что бойкотирует государственный банкет с президентом США Дональдом Трампом на фоне... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T23:50+0300
2025-08-27T23:50+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви заявил, что бойкотирует государственный банкет с президентом США Дональдом Трампом на фоне позиции лидера Штатов по гуманитарному кризису в секторе Газа. Как сообщил Дейви в статье для газеты Guardian, в рамках визита Трампа в Великобританию, который должен состояться через три недели, будет проведен организованный королем Карлом банкет. "Одна из величайших моих привилегий как лидера партии заключается в том, что меня и мою жену Эмили приглашают на государственные банкеты... Отказаться от такого приглашения противоречит всем моим инстинктам. Но, долго и упорно размышляя и молясь об этом вместе с Эмили, я пришел к выводу, что на этот раз мне придется отказаться", - написал Дейви в статье, отметив, что таким образом он намерен привлечь внимание лидеров к проблеме гуманитарного кризиса в Газе. По мнению Дейви, Трамп мог бы добиться разрешения кризиса, включая возвращение пленных и прекращение голода. Также, как считает политик, глава США обладает "большими возможностями, чем кого-либо", для решения проблемы по формуле двух государств и может направить Израиль и Палестину на путь прочного мира. При этом Дейви подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поступает правильно, взаимодействуя с Трампом, и заявил, что считает Штаты "важным союзником". В среду министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 313 человек, включая 119 детей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 25 августа разрешил въехать в сектор 2654 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
23:50 27.08.2025
 
Лидер лейбористов объяснил, почему бойкотирует банкет с Трампом

Дейви заявил, что бойкотирует банкет с Трампом из-за позиции президента по сектору Газа

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви заявил, что бойкотирует государственный банкет с президентом США Дональдом Трампом на фоне позиции лидера Штатов по гуманитарному кризису в секторе Газа.
Как сообщил Дейви в статье для газеты Guardian, в рамках визита Трампа в Великобританию, который должен состояться через три недели, будет проведен организованный королем Карлом банкет.
"Одна из величайших моих привилегий как лидера партии заключается в том, что меня и мою жену Эмили приглашают на государственные банкеты... Отказаться от такого приглашения противоречит всем моим инстинктам. Но, долго и упорно размышляя и молясь об этом вместе с Эмили, я пришел к выводу, что на этот раз мне придется отказаться", - написал Дейви в статье, отметив, что таким образом он намерен привлечь внимание лидеров к проблеме гуманитарного кризиса в Газе.
По мнению Дейви, Трамп мог бы добиться разрешения кризиса, включая возвращение пленных и прекращение голода. Также, как считает политик, глава США обладает "большими возможностями, чем кого-либо", для решения проблемы по формуле двух государств и может направить Израиль и Палестину на путь прочного мира.
При этом Дейви подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поступает правильно, взаимодействуя с Трампом, и заявил, что считает Штаты "важным союзником".
В среду министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 313 человек, включая 119 детей.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза.
По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 25 августа разрешил въехать в сектор 2654 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
