В Армении прокомментировали переговоры об аренде "маршрута Трампа"

ЕРЕВАН, 27 авг – ПРАЙМ. Разговоры об аренде на 99 лет "маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока не имеют никакого отношения к действительности, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении."Разговор о 99 годах (аренды "маршрута Трампа") пока не имеют никакого отношения к действительности. Почему говорю пока, потому что хочу снова подчеркнуть, договоренности есть о том, что написано и опубликовано. Сроки, технические детали должны быть обсуждены", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.Он заверил, что земля, где пройдет инфраструктура, которой будут пользоваться, в том числе, азербайджанские поезда, будет принадлежать Республике Армения. Мирзоян также заверил, что Армения будет обеспечивать контроль и безопасность этого маршрута. При этом он напомнил, что США и Армения выберут третьего партнера для осуществления строительства и управления, экономического менеджмента.Он подчеркнул, что строительство коммуникаций, нефте-, газопроводов, прокладка кабелей экономически выгодны Армении и создают дополнительные гарантии ее безопасности.Мирзоян добавил, что до или параллельно с открытием инфраструктуры должна состояться демаркация границы, должны быть установлены флаги двух стран, построены пограничные пункты, где будут соответствующие пограничные, таможенные службы."Как вы себе представляете по-иному? Это же должно быть в рамках территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и в соответствии с принципом взаимности", - отметил Мирзоян.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.В Ереване ранее заявляли, что "маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет республики. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.Ранее сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.В свою очередь, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что маршрут Трампа поддержит существующий в иране Северный коридор, который должен соединить Европу через Россию, Азербайджан и Иран с Персидским заливом.
