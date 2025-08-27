Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250827/stubb-861340476.html
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Финский лидер Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским призвал надавить на Россию.&quot;Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам&quot;, — написал он в соцсети Х.На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США.На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет.
Стубб сделал заявление о России после разговора с Зеленским

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Финский лидер Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским призвал надавить на Россию.

"Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам", — написал он в соцсети Х.

На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
16:21
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США.
На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе
15:24
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
