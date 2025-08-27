Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок - 27.08.2025
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок
"Аэрофлот" расширяет программу субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока с 27 августа и возобновляет продажи льготных билетов из Калининграда,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:50+0300
2025-08-27T18:50+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" расширяет программу субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока с 27 августа и возобновляет продажи льготных билетов из Калининграда, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновляет продажи субсидированных перевозок из Калининграда и расширяет программу для жителей ДФО", - говорится в сообщении. Компания добавила несколько субсидированных маршрутов с 27 августа: Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Южно-Сахалинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"). Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Дальнего Востока, Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Дальний Восток, Хабаровск, Аэрофлот
18:50 27.08.2025
 
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок

"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок для Дальнего Востока

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" расширяет программу субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока с 27 августа и возобновляет продажи льготных билетов из Калининграда, сообщила компания.
"Аэрофлот" возобновляет продажи субсидированных перевозок из Калининграда и расширяет программу для жителей ДФО", - говорится в сообщении.
Компания добавила несколько субсидированных маршрутов с 27 августа: Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Южно-Сахалинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").
Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Дальнего Востока, Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан.
В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон
