"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок

"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок

2025-08-27T18:50+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" расширяет программу субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока с 27 августа и возобновляет продажи льготных билетов из Калининграда, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновляет продажи субсидированных перевозок из Калининграда и расширяет программу для жителей ДФО", - говорится в сообщении. Компания добавила несколько субсидированных маршрутов с 27 августа: Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Южно-Сахалинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"). Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Дальнего Востока, Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

