Петербургские генералы МВД получили сроки за взятки

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам от 10,5 до 12 лет лишения свободы трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Умнова виновным… назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 миллионов рублей", - огласила приговор судья. Абакумову назначено 11,5 лет со штрафом в 25 миллионов, Семенову - 10,5 лет со штрафом в 10 миллионов. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее прокурор запросил для Умнова 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову - 11,5 и 11 лет соответственно. Кроме того, прокурор просила назначить им штрафы от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить званий и госнаград. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде генералы не признали. Как уточнял РИА Новости один из участников процесса, экс-начальнице отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елене Копьевой запрашивали 10 лет колонии общего режима. Для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, - от штрафа в 2 миллиона рублей до лишения свободы сроком на 8,5 лет. Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как писал "Коммерсант", следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей - следствие сочло это взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.

