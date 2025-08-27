https://1prime.ru/20250827/sud-861335807.html

Суд оштрафовал Pinterest на десять миллионов рублей

Суд оштрафовал Pinterest на десять миллионов рублей - 27.08.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Pinterest на десять миллионов рублей

Суд оштрафовал Pinterest суммарно на 10 миллионов рублей за несоблюдение требований и неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T15:44+0300

2025-08-27T15:44+0300

2025-08-27T15:44+0300

россия

москва

рф

роскомнадзор

pinterest

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335209_0:46:513:334_1920x0_80_0_0_075c51db031a8f785e3ec9f31a03c6ba.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Pinterest суммарно на 10 миллионов рублей за несоблюдение требований и неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.-10-4 КоАП РФ..., и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Штраф был предписан за неисполнение предписания Роскомнадзора. Кроме того, Pinterest Inc оштрафован еще на шесть миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора.

https://1prime.ru/20250826/shtraf-861274137.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, роскомнадзор, pinterest