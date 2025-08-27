Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250827/sud-861335807.html
Суд оштрафовал Pinterest на десять миллионов рублей
2025-08-27T15:44+0300
2025-08-27T15:44+0300
россия
москва
рф
роскомнадзор
pinterest
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Pinterest суммарно на 10 миллионов рублей за несоблюдение требований и неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.-10-4 КоАП РФ..., и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Штраф был предписан за неисполнение предписания Роскомнадзора. Кроме того, Pinterest Inc оштрафован еще на шесть миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора.
россия, москва, рф, роскомнадзор, pinterest
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Роскомнадзор, Pinterest
15:44 27.08.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Pinterest суммарно на 10 миллионов рублей за несоблюдение требований и неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.-10-4 КоАП РФ..., и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Штраф был предписан за неисполнение предписания Роскомнадзора. Кроме того, Pinterest Inc оштрафован еще на шесть миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора.
РОССИЯМОСКВАРФРоскомнадзорPinterest
 
 
