Суд оштрафовал Pinterest на десять миллионов рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Pinterest суммарно на 10 миллионов рублей за несоблюдение требований и неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.-10-4 КоАП РФ..., и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Штраф был предписан за неисполнение предписания Роскомнадзора. Кроме того, Pinterest Inc оштрафован еще на шесть миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора.
