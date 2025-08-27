https://1prime.ru/20250827/syr-861352330.html
Экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины США, заявил МИД Италии
РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку, на импорт определенных сортов этой продукции, говорится в сообщении МИД Италии. "Некоторые таможни США взимают более высокую пошлину, чем согласовано в совместной декларации ЕС и США, на импорт итальянской продукции, такой как грана падано и пармиджано реджано", - говорится в сообщении ведомства. О ситуации МИД Италии проинформировал Еврокомиссию и посольство США в Италии, а также свое диппредставительство в Вашингтоне. "Италия всегда поддерживала откровенный и конструктивный диалог с США и будет продолжать это делать, настаивая на надлежащем применении соглашения", - заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, чьи слова приводятся в сообщении МИД. Объем экспорта итальянских сыров в США достигает 500 миллионов евро, сообщали ранее профильные ассоциации отрасли. С введением новых пошлин 7 августа все виды сыров поставляются в США по единой тарифной ставке 15%, причем для некоторых видов выдержанных сыров она снизилась с 25%, а для других - перестала быть нулевой. В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
