https://1prime.ru/20250827/syr-861352330.html

Экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины США, заявил МИД Италии

Экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины США, заявил МИД Италии - 27.08.2025, ПРАЙМ

Экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины США, заявил МИД Италии

Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку,... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T20:50+0300

2025-08-27T20:50+0300

2025-08-27T20:50+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

италия

вашингтон

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_0:184:3872:2362_1920x0_80_0_0_2a4bef24d80c6e5d67554d36c81bf343.jpg

РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку, на импорт определенных сортов этой продукции, говорится в сообщении МИД Италии. "Некоторые таможни США взимают более высокую пошлину, чем согласовано в совместной декларации ЕС и США, на импорт итальянской продукции, такой как грана падано и пармиджано реджано", - говорится в сообщении ведомства. О ситуации МИД Италии проинформировал Еврокомиссию и посольство США в Италии, а также свое диппредставительство в Вашингтоне. "Италия всегда поддерживала откровенный и конструктивный диалог с США и будет продолжать это делать, настаивая на надлежащем применении соглашения", - заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, чьи слова приводятся в сообщении МИД. Объем экспорта итальянских сыров в США достигает 500 миллионов евро, сообщали ранее профильные ассоциации отрасли. С введением новых пошлин 7 августа все виды сыров поставляются в США по единой тарифной ставке 15%, причем для некоторых видов выдержанных сыров она снизилась с 25%, а для других - перестала быть нулевой. В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

https://1prime.ru/20250827/poshliny-861326585.html

сша

италия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, италия, вашингтон, ес, мид