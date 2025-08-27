Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета компании. Выручка от реализации составила 878,15 миллиарда рублей, уменьшившись на 5,7% в годовом выражении.
бизнес, татнефть
Экономика, Бизнес, Татнефть
14:51 27.08.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета компании.
Выручка от реализации составила 878,15 миллиарда рублей, уменьшившись на 5,7% в годовом выражении.
ЭкономикаБизнесТатнефть
 
 
