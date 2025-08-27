Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии

https://1prime.ru/20250827/tatneft-861332610.html
2025-08-27T14:51+0300
экономика
бизнес
татнефть
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета компании. Выручка от реализации составила 878,15 миллиарда рублей, уменьшившись на 5,7% в годовом выражении.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета компании.
Выручка от реализации составила 878,15 миллиарда рублей, уменьшившись на 5,7% в годовом выражении.
