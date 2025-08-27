https://1prime.ru/20250827/tatneft-861332610.html

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии - 27.08.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета... | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 54,21 миллиарда рублей, уменьшившись на 64,2% в годовом выражении, следует из отчета компании. Выручка от реализации составила 878,15 миллиарда рублей, уменьшившись на 5,7% в годовом выражении.

