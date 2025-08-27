https://1prime.ru/20250827/tatneft-861334785.html
"Татнефть" довела долю в Tengri Tyres из Казахстана до контрольного пакета
"Татнефть" довела долю в Tengri Tyres из Казахстана до контрольного пакета - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" довела долю в Tengri Tyres из Казахстана до контрольного пакета
"Татнефть" в январе довела долю в производителе шин в Казахстане Tengri Tyres до контрольного пакета в 51% за счет покупки 5% за 1,01 миллиарда рублей, сообщила | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:22+0300
2025-08-27T15:22+0300
2025-08-27T15:22+0300
экономика
бизнес
казахстан
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/80/826428010_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d2542b825aeaa349aa2d29758c378e8b.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" в январе довела долю в производителе шин в Казахстане Tengri Tyres до контрольного пакета в 51% за счет покупки 5% за 1,01 миллиарда рублей, сообщила компания в своем отчете по МСФО. "В январе 2025 года за счет приобретения 5% доли в уставном капитале казахстанского производителя шин ТОО "Tengri Tyres" Группа довела долю участия в данном обществе до 51% и получила над ним контроль. Цена приобретения 5% доли составила 1 010 миллиона рублей, денежное вознаграждение было выплачено в полном объеме в 1 квартале 2025 года", - говорится в отчете.
https://1prime.ru/20250827/tatneft-861332610.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/80/826428010_39:0:572:400_1920x0_80_0_0_6d57d7b7a3b2a991810a02c15e38392a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, казахстан, татнефть
Экономика, Бизнес, КАЗАХСТАН, Татнефть
"Татнефть" довела долю в Tengri Tyres из Казахстана до контрольного пакета
"Татнефть" довела долю в шинной компании Tengri Tyres до контрольного пакета
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" в январе довела долю в производителе шин в Казахстане Tengri Tyres до контрольного пакета в 51% за счет покупки 5% за 1,01 миллиарда рублей, сообщила компания в своем отчете по МСФО.
"В январе 2025 года за счет приобретения 5% доли в уставном капитале казахстанского производителя шин ТОО "Tengri Tyres" Группа довела долю участия в данном обществе до 51% и получила над ним контроль. Цена приобретения 5% доли составила 1 010 миллиона рублей, денежное вознаграждение было выплачено в полном объеме в 1 квартале 2025 года", - говорится в отчете.
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии