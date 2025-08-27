https://1prime.ru/20250827/tatneft-861334785.html

"Татнефть" довела долю в Tengri Tyres из Казахстана до контрольного пакета

2025-08-27T15:22+0300

экономика

бизнес

казахстан

татнефть

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" в январе довела долю в производителе шин в Казахстане Tengri Tyres до контрольного пакета в 51% за счет покупки 5% за 1,01 миллиарда рублей, сообщила компания в своем отчете по МСФО. "В январе 2025 года за счет приобретения 5% доли в уставном капитале казахстанского производителя шин ТОО "Tengri Tyres" Группа довела долю участия в данном обществе до 51% и получила над ним контроль. Цена приобретения 5% доли составила 1 010 миллиона рублей, денежное вознаграждение было выплачено в полном объеме в 1 квартале 2025 года", - говорится в отчете.

казахстан

2025

бизнес, казахстан, татнефть