Спецпосланник Трампа ответил на вопрос о сбоях в российской экономике

2025-08-27T02:08+0300

экономика

мировая экономика

запад

москва

рф

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

fox news

ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News не смог определенно ответить на вопрос о наличии сбоев в российской экономике. Говоря о возможности введения дополнительных "рычагов давления" в отношении Москвы, американский чиновник указал, что данное решение, если Вашингтон пойдет на этот шаг, должен будет принимать лично президент США Дональд Трамп. "Не знаю, сказал бы я это. Я просто скажу - думаю, что президент разочарован. Он говорил это несколько раз публично. Он разочарован, потому что верит, что это не его война, он не считает, что она должна продолжаться, и он также хочет прекращения смертей", - ответил Уиткофф на уточняющий вопрос ведущего, связано ли это с ощущением того, что "российская экономика дает сбои". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

запад

москва

рф

2025

мировая экономика, запад, москва, рф, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, fox news