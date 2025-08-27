Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп считает, что должен сделать все для завершения конфликта на Украине - 27.08.2025
Трамп считает, что должен сделать все для завершения конфликта на Украине
2025-08-27T02:14+0300
2025-08-27T02:14+0300
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что должен сделать все возможное для завершения конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. "Думаю, он смотрит на это так: я должен сделать все, что могу, я тот, кто сейчас в силах положить этому конец, я должен разобраться, как сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться", - сказал чиновник в интервью телеканалу Fox News. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
02:14 27.08.2025
 
Трамп считает, что должен сделать все для завершения конфликта на Украине

Спецпосланник Уиткофф: Трамп должен сделать все для завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что должен сделать все возможное для завершения конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Думаю, он смотрит на это так: я должен сделать все, что могу, я тот, кто сейчас в силах положить этому конец, я должен разобраться, как сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться", - сказал чиновник в интервью телеканалу Fox News.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
 
