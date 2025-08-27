https://1prime.ru/20250827/tramp-861311366.html

СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России

СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия странам Европы из-за их опасений перед Россией, сообщает Politico. "Трамп знает, что Европа не хочет противостоять Владимиру Путину без военной поддержки США и не может справиться без американских чиповых технологий, поэтому ему кажется, что он может диктовать торговую повестку", — говорится в статье.Как отметил обозреватель, американское правительство может использовать свое военное и технологическое преимущество, чтобы устанавливать свои условия для более слабых союзников. В августе США и ЕС заявили, что достигли предварительного торгового соглашения. В его рамках Европейский союз согласился отменить пошлины на все американские промышленные товары, тогда как США сохранят 15-процентную пошлину на большинство европейской продукции. ЕС также планирует закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, а также американские ИИ-чипы для своих центров обработки данных на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также намеревается значительно увеличить закупки американского военного и оборонного оборудования. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой представляет собой выгодную сделку для Америки, тогда как для Европы оно крайне невыгодно.

