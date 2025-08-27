Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/tramp-861311366.html
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России
Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия странам Европы из-за их опасений перед Россией, сообщает Politico. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:33+0300
2025-08-27T10:33+0300
сша
европа
мировая экономика
брюссель
дональд трамп
владимир путин
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия странам Европы из-за их опасений перед Россией, сообщает Politico. &quot;Трамп знает, что Европа не хочет противостоять Владимиру Путину без военной поддержки США и не может справиться без американских чиповых технологий, поэтому ему кажется, что он может диктовать торговую повестку&quot;, — говорится в статье.Как отметил обозреватель, американское правительство может использовать свое военное и технологическое преимущество, чтобы устанавливать свои условия для более слабых союзников. В августе США и ЕС заявили, что достигли предварительного торгового соглашения. В его рамках Европейский союз согласился отменить пошлины на все американские промышленные товары, тогда как США сохранят 15-процентную пошлину на большинство европейской продукции. ЕС также планирует закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, а также американские ИИ-чипы для своих центров обработки данных на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также намеревается значительно увеличить закупки американского военного и оборонного оборудования. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой представляет собой выгодную сделку для Америки, тогда как для Европы оно крайне невыгодно.
https://1prime.ru/20250826/ssha-861291605.html
https://1prime.ru/20250826/swissmem-861264635.html
сша
европа
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, мировая экономика, брюссель, дональд трамп, владимир путин, петер сийярто, ес
США, ЕВРОПА, Мировая экономика, Брюссель, Дональд Трамп, Владимир Путин, Петер Сийярто, ЕС
10:33 27.08.2025
 
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России

Politico: Трамп может ставить Европе условия из-за ее страха перед Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия странам Европы из-за их опасений перед Россией, сообщает Politico.

"Трамп знает, что Европа не хочет противостоять Владимиру Путину без военной поддержки США и не может справиться без американских чиповых технологий, поэтому ему кажется, что он может диктовать торговую повестку", — говорится в статье.

Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе
Вчера, 21:48
Как отметил обозреватель, американское правительство может использовать свое военное и технологическое преимущество, чтобы устанавливать свои условия для более слабых союзников.
В августе США и ЕС заявили, что достигли предварительного торгового соглашения. В его рамках Европейский союз согласился отменить пошлины на все американские промышленные товары, тогда как США сохранят 15-процентную пошлину на большинство европейской продукции. ЕС также планирует закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, а также американские ИИ-чипы для своих центров обработки данных на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также намеревается значительно увеличить закупки американского военного и оборонного оборудования.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой представляет собой выгодную сделку для Америки, тогда как для Европы оно крайне невыгодно.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
В Швейцарии рассказали об ухудшении промышленности из-за пошлин США
Вчера, 13:45
 
СШАЕВРОПАМировая экономикаБрюссельДональд ТрампВладимир ПутинПетер СийяртоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала