Почти треть россиян всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах
Почти треть россиян всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах - 27.08.2025, ПРАЙМ
Почти треть россиян всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах
Почти треть россиян (28%) всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах, а 11% не оставляют никогда, сообщается в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти треть россиян (28%) всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах, а 11% не оставляют никогда, сообщается в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА Новости. "28% жителей страны не выходят из заведения общепита, не оставив чаевые. Однако большинство (61%) благодарят официантов только при хорошем обслуживании. Еще 11% признались, что никогда не оставляют чаевые", - говорится в исследовании, которое проводилось среди клиентов "Почта банка", в нем приняли участие 2000 человек. Согласно сообщению, реже всего чаевые получают курьеры, таксисты и другие сервисные работники. Так, 8% опрошенных отметили, что оставляют чаевые представителям этих профессий всегда, а 64% - время от времени. При этом 28% россиян вообще не платят чаевые представителям этих профессий. "Главным местом, где чаще всего благодарят за обслуживание, остаются кафе и рестораны - так ответили 75% опрошенных. На втором месте оказалось такси (9%). Замыкают тройку парикмахерские и салоны красоты - чаевые там оставляют лишь 6% участников опроса", - также сообщается в исследовании "Почта банка". При этом суммы чаевых относительно небольшие: каждый второй россиянин (55%) обычно оставляет 5-10% от счета, еще 36% предпочитают благодарить в размере до 5%. Лишь 9% готовы платить больше - свыше 10% от счета. Среди опрошенных 53% по-прежнему предпочитают оставлять чаевые наличными. Однако растет доля тех, кто использует безналичные способы: 36% выбирают сервисы для электронных чаевых, а 11% отдают предпочтение оплате через банковское приложение или сервис доставки. "Отношение к автоматическому включению чаевых в счет остается неоднозначным. 72% россиян считают такую практику неприемлемой и предпочитают самостоятельно решать, благодарить ли персонал. Еще 17% не возражают против этой меры, а 11% относятся к ней положительно", - отмечает банк.
бизнес, общество , почта банк
Бизнес, Общество , Почта банк
05:33 27.08.2025
 
Почти треть россиян всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах

"Почта банка": почти треть россиян всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти треть россиян (28%) всегда оставляют чаевые в кафе и ресторанах, а 11% не оставляют никогда, сообщается в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА Новости.
"28% жителей страны не выходят из заведения общепита, не оставив чаевые. Однако большинство (61%) благодарят официантов только при хорошем обслуживании. Еще 11% признались, что никогда не оставляют чаевые", - говорится в исследовании, которое проводилось среди клиентов "Почта банка", в нем приняли участие 2000 человек.
Согласно сообщению, реже всего чаевые получают курьеры, таксисты и другие сервисные работники. Так, 8% опрошенных отметили, что оставляют чаевые представителям этих профессий всегда, а 64% - время от времени. При этом 28% россиян вообще не платят чаевые представителям этих профессий.
"Главным местом, где чаще всего благодарят за обслуживание, остаются кафе и рестораны - так ответили 75% опрошенных. На втором месте оказалось такси (9%). Замыкают тройку парикмахерские и салоны красоты - чаевые там оставляют лишь 6% участников опроса", - также сообщается в исследовании "Почта банка".
При этом суммы чаевых относительно небольшие: каждый второй россиянин (55%) обычно оставляет 5-10% от счета, еще 36% предпочитают благодарить в размере до 5%. Лишь 9% готовы платить больше - свыше 10% от счета. Среди опрошенных 53% по-прежнему предпочитают оставлять чаевые наличными. Однако растет доля тех, кто использует безналичные способы: 36% выбирают сервисы для электронных чаевых, а 11% отдают предпочтение оплате через банковское приложение или сервис доставки.
"Отношение к автоматическому включению чаевых в счет остается неоднозначным. 72% россиян считают такую практику неприемлемой и предпочитают самостоятельно решать, благодарить ли персонал. Еще 17% не возражают против этой меры, а 11% относятся к ней положительно", - отмечает банк.
 
Заголовок открываемого материала