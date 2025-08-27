https://1prime.ru/20250827/tsb-861323183.html

ЦБ разъяснил, как будет действовать период охлаждения по кредитам

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России разъяснил, как будет действовать вводящийся с 1 сентября обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам, призванный предотвращать оформление кредитов под влиянием мошенников. Как напомнил регулятор в своем Telegram-канале, период охлаждения - это время между подписанием договора потребительского кредита (займа) и зачислением денег на счет заемщика. "Такой период должен предотвращать случаи, когда люди оформляют кредиты под влиянием мошенников и передают им деньги", - говорится в материале ЦБ. На сайте Банка России указывается, что средства от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны к использованию только через четыре часа после подписания договора, свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Период охлаждения применяется при оформлении кредита как онлайн, так и в офисе банка или микрофинансовой организации (МФО). "При этом финансовая организация обязана незамедлительно сообщить клиенту в письменной форме о сроке предоставления денег, а также напомнить, что заемщик может отказаться от получения кредита (займа)... Способ уведомления предусмотрен договором клиента с банком или МФО", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что период охлаждения не будет применяться в случаях оформления: кредитов и займов до 50 тысяч рублей; ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов (при зачислении денег продавцу автомобиля – юридическому лицу); покупки товаров (услуг) в кредит при личном присутствии потребителя в магазине или организации; кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера. Также период охлаждения не распространяется в случаях оформления: кредитов, обязательства по которым принимают несколько созаемщиков или по которым у заемщика есть поручители, а также кредитов, по которым заемщик не позднее чем за 2 дня до заключения договора назначил уполномоченное (доверенное) лицо для подтверждения заключения договора. Регулятор отмечает, что пока действует период охлаждения, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий. "Для этого ему необходимо уведомить об отказе банк или МФО... Способ уведомления кредитора предусмотрен договором потребительского кредита (займа). Во время периода охлаждения проценты по договору потребительского кредита (займа) не начисляются", - уточнил регулятор. Период охлаждения применяется к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. "В этих случаях длительность периода охлаждения зависит от суммы ранее предоставленного кредита (займа) и размера его увеличения. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 тысяч рублей и клиент увеличивает его на 30 тысяч рублей, то длительность периода охлаждения составит 48 часов", - говорится в материалах. В Telegram-канале ЦБ указывается, что закон не запрещает банку выдавать кредит человеку, сведения о котором есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. "Но есть важное условие: банк не вправе перечислять кредитные деньги на счет такого человека, если клиент указал его реквизиты для получения денег. Микрофинансовая организация откажет человеку в займе, если сведения о клиенте есть в базе данных", - уточняется в материалах. Также отмечается, что если банк или МФО нарушили антимошеннические нормы и возбуждено уголовное дело по факту хищения кредитных денег, то заемщик может не выплачивать долг до вступления в силу приговора суда по уголовному делу. К нарушению антимошеннических норм Банк России относит следующие примеры: кредит или заем выдан без периода охлаждения; МФО выдала заем человеку, данные о котором есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

