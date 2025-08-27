https://1prime.ru/20250827/tsb-861337729.html

Россияне стали чаще откладывать свободные деньги

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". "Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2% (+1,2 процентного пункта месяц к месяцу; +0,7 процентного пункта год к году)", - говорится в материале. Отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. - в годовом). По данным Банка России, в августе россияне, отвечая на вопрос о предпочтительных формах хранения сбережений, чаще сообщали, что хранить деньги лучше в наличной форме (32%; +2 п.п. по сравнению с июлем; +3 п.п. - по сравнению с августом 2024 года). "Доля опрошенных, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 43% (-1 п.п. месяц к месяцу; +1 п.п. год к году)", - сообщают аналитики ЦБ РФ.

