Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще откладывать свободные деньги - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250827/tsb-861337729.html
Россияне стали чаще откладывать свободные деньги
Россияне стали чаще откладывать свободные деньги - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще откладывать свободные деньги
Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T16:26+0300
2025-08-27T16:26+0300
банк россии
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". "Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2% (+1,2 процентного пункта месяц к месяцу; +0,7 процентного пункта год к году)", - говорится в материале. Отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. - в годовом). По данным Банка России, в августе россияне, отвечая на вопрос о предпочтительных формах хранения сбережений, чаще сообщали, что хранить деньги лучше в наличной форме (32%; +2 п.п. по сравнению с июлем; +3 п.п. - по сравнению с августом 2024 года). "Доля опрошенных, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 43% (-1 п.п. месяц к месяцу; +1 п.п. год к году)", - сообщают аналитики ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20250825/tsb-861230340.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
16:26 27.08.2025
 
Россияне стали чаще откладывать свободные деньги

ЦБ: склонность россиян к сбережению в августе возросла до 52,2%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2% (+1,2 процентного пункта месяц к месяцу; +0,7 процентного пункта год к году)", - говорится в материале.
Отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. - в годовом).
По данным Банка России, в августе россияне, отвечая на вопрос о предпочтительных формах хранения сбережений, чаще сообщали, что хранить деньги лучше в наличной форме (32%; +2 п.п. по сравнению с июлем; +3 п.п. - по сравнению с августом 2024 года). "Доля опрошенных, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 43% (-1 п.п. месяц к месяцу; +1 п.п. год к году)", - сообщают аналитики ЦБ РФ.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц
25 августа, 19:46
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала