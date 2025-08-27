https://1prime.ru/20250827/tsivilev-861330918.html

Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев

Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев - 27.08.2025, ПРАЙМ

Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев

Энергосистема России уверенно прошла летние пиковые нагрузки потребления электроэнергии, промышленность работала штатно, заявил министр энергетики Сергей... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T14:32+0300

2025-08-27T14:32+0300

2025-08-27T14:32+0300

энергетика

россия

сергей цивилев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_4d741dc4145f0eec2c8ead1d367d86c4.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Энергосистема России уверенно прошла летние пиковые нагрузки потребления электроэнергии, промышленность работала штатно, заявил министр энергетики Сергей Цивилев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла эти пиковые нагрузки (потребления энергии - ред.), выдержала их, и население, и наша промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, связанных с прохождением этих пиковых нагрузок, и продолжала работать в штатном режиме", - сказал министр. Он также добавил, что каждый год происходит рост пиковых нагрузок: в энергосистеме Юга - на 1%, а в энергосистеме Востока - на 5%.

https://1prime.ru/20250826/patrushev-861256356.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей цивилев, владимир путин