Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев - 27.08.2025
Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев
Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев - 27.08.2025, ПРАЙМ
Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев
Энергосистема России уверенно прошла летние пиковые нагрузки потребления электроэнергии, промышленность работала штатно, заявил министр энергетики Сергей... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:32+0300
2025-08-27T14:32+0300
энергетика
россия
сергей цивилев
владимир путин
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Энергосистема России уверенно прошла летние пиковые нагрузки потребления электроэнергии, промышленность работала штатно, заявил министр энергетики Сергей Цивилев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла эти пиковые нагрузки (потребления энергии - ред.), выдержала их, и население, и наша промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, связанных с прохождением этих пиковых нагрузок, и продолжала работать в штатном режиме", - сказал министр. Он также добавил, что каждый год происходит рост пиковых нагрузок: в энергосистеме Юга - на 1%, а в энергосистеме Востока - на 5%.
россия, сергей цивилев, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Сергей Цивилев, Владимир Путин
14:32 27.08.2025
 
Энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, заявил Цивилев

Цивилев: энергосистема РФ уверенно прошла пиковые нагрузки потребления энергии

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Энергосистема России уверенно прошла летние пиковые нагрузки потребления электроэнергии, промышленность работала штатно, заявил министр энергетики Сергей Цивилев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла эти пиковые нагрузки (потребления энергии - ред.), выдержала их, и население, и наша промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, связанных с прохождением этих пиковых нагрузок, и продолжала работать в штатном режиме", - сказал министр.
Он также добавил, что каждый год происходит рост пиковых нагрузок: в энергосистеме Юга - на 1%, а в энергосистеме Востока - на 5%.
Патрушев указал на проблему дефицита электроэнергии в Сибири
Энергетика РОССИЯ Сергей Цивилев Владимир Путин
 
 
