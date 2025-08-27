Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производители Турции предупредили о риске покупки обуви на китайских сайтах - 27.08.2025
Производители Турции предупредили о риске покупки обуви на китайских сайтах
АНКАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Турецкие обувные производители предупредили о риске для здоровья от обуви, заказанной на китайских онлайн-платформах, сообщили об этом официальным властям страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye. "Обувь, заказанная через сайты китайского происхождения, представляет серьезную опасность для здоровья потребителей. Президент Ассоциации производителей обуви Турции Берке Ичтен заявил, что в ассоциации заказали обувь на китайской платформе Temu, и в результате анализа поступившей обуви в лаборатории в 50% были обнаружены канцерогены и тяжелые металлы", - пишет издание. В материале добавляется, что производители уже обратились к вице-президенту и министру торговли Турции. "Мы не против какой-либо платформы, продающей товары в Турции, но мы хотим конкурировать на равных", - указал Ичтен. "Учитывая, что ежегодно в Турцию ввозится 72 миллиона пар обуви, более 10% приходится на эту платформу. Temu стала причиной закрытия 200 средних компаний по производству обуви в стране. Платформа продает в нашу страну обуви на 200 миллионов долларов в год", - добавил он.
10:03 27.08.2025
 
Производители Турции предупредили о риске покупки обуви на китайских сайтах

АНКАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Турецкие обувные производители предупредили о риске для здоровья от обуви, заказанной на китайских онлайн-платформах, сообщили об этом официальным властям страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye.
"Обувь, заказанная через сайты китайского происхождения, представляет серьезную опасность для здоровья потребителей. Президент Ассоциации производителей обуви Турции Берке Ичтен заявил, что в ассоциации заказали обувь на китайской платформе Temu, и в результате анализа поступившей обуви в лаборатории в 50% были обнаружены канцерогены и тяжелые металлы", - пишет издание.
В материале добавляется, что производители уже обратились к вице-президенту и министру торговли Турции.
"Мы не против какой-либо платформы, продающей товары в Турции, но мы хотим конкурировать на равных", - указал Ичтен.
"Учитывая, что ежегодно в Турцию ввозится 72 миллиона пар обуви, более 10% приходится на эту платформу. Temu стала причиной закрытия 200 средних компаний по производству обуви в стране. Платформа продает в нашу страну обуви на 200 миллионов долларов в год", - добавил он.
