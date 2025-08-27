Туск рассказал о военных расходах Польши в 2026 году

https://1prime.ru/20250827/tusk-861314149.html
Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом.
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом. "Мы в будущем году потратим почти 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов) на безопасность, на оборону", - сказал Туск. На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП, или около 50 миллиардов долларов.
