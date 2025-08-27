Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск рассказал о военных расходах Польши в 2026 году - 27.08.2025, ПРАЙМ
Туск рассказал о военных расходах Польши в 2026 году
2025-08-27T11:12+0300
экономика
польша
дональд туск
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом. "Мы в будущем году потратим почти 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов) на безопасность, на оборону", - сказал Туск. На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП, или около 50 миллиардов долларов.
польша, дональд туск
Экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск
11:12 27.08.2025
 
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом.
"Мы в будущем году потратим почти 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов) на безопасность, на оборону", - сказал Туск.
На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП, или около 50 миллиардов долларов.
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
ЭкономикаПОЛЬШАДональд Туск
 
 
