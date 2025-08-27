Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября - 27.08.2025
Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября - 27.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Перед началом нового учебного года активизировались мошенники, пытающиеся обмануть школьников, студентов и их родителей. Как это распознать и предотвратить,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T02:02+0300
2025-08-27T02:02+0300

02:02 27.08.2025
 
Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября

Эксперт Фомин назвал новые способы обмана студентов перед 1 сентября

МОСКВА, 27 авг -ПРАЙМ. Перед началом нового учебного года активизировались мошенники, пытающиеся обмануть школьников, студентов и их родителей. Как это распознать и предотвратить, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
"Если говорить о школьниках, их родителям наиболее часто пытаются выслать фишинговые страницы для предоставления доступа к электронному дневнику. Разумеется, если родителю поступает такое письмо от неизвестного адресата, не надо никуда не переходить и тем более ничего не вводить. Не стоит доверять и звонкам с неизвестных номеров от лица якобы ваших родственников по видео", - предупреждает он.
Нередки случаи, когда от имени учителей пытаются записать школьников на кружки или продленку. Все эти ситуации необходимо обсуждать лично, и уж потом, если необходимо, делиться личными данными.
Студентов атакуют через фишинг от имени университетов. Поддельные письма и сообщения о зачислении, продлении общежития или оплаты учебы от "администрации факультета" содержат ссылки на фейковые сайты для перевода денег или предоставления доступа к личным данным. Бывает, что злоумышленники под видом администрации звонят родителям и студентам с требованием обязательного подключения к "сервисам" через личный кабинет "Госуслуг", тем самым выманивая доступ к конфиденциальным данным.
С началом нового учебного года становится больше случаев обмана с арендой жилья: иногородние студенты массово снимают квартиры или комнаты после возвращения с каникул. После получения залога "владелец" квартиры пропадает с деньгами, а подписанный договор оказывается недействительным.
Становятся популярны схемы с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники могут использовать дипфейки для создания в соцсетях поддельных профилей преподавателей и кураторов, чтобы собирать деньги на хозяйственные нужды или запрашивать банковские реквизиты для перевода стипендии.
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Вчера, 03:45
Абитуриентам и их родителям предлагают внести деньги за обучение еще до поступления, чтобы "повысить шансы" на зачисление. Другие схемы нацелены на получение доступа к "Госуслугам": представляясь сотрудниками университета, мошенники присылают фишинговую ссылку и просят сообщить код из сообщения, необходимый для "завершения процесса зачисления".
Чтобы обезопасить себя, студентам и их родителям необходимо тщательно проверять условия подачи документов, процесса зачисления, ежегодной оплаты обучения и общежития на официальном сайте университета или лично в администрации факультета, советует Фомин
"Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету "Госуслуг" не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя", - предупреждает он.
При оплате учебы, общежития или открытии карты для зачисления стипендии нужно тщательно проверять договор и все условия. Злоумышленники часто создают искусственный ажиотаж, ставя условия жертве: "оплатите в течение часа, иначе вы будете отчислены". В таком случае следует прекратить разговор и перезвонить по указанному на сайте вуза номеру для проверки информации, заключил специалист.
 
Заголовок открываемого материала