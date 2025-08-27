https://1prime.ru/20250827/ucheba-861260005.html

Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября

Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября - 27.08.2025, ПРАЙМ

Раскрыты популярные схемы обмана учащихся перед 1 сентября

Перед началом нового учебного года активизировались мошенники, пытающиеся обмануть школьников, студентов и их родителей. Как это распознать и предотвратить,... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T02:02+0300

2025-08-27T02:02+0300

2025-08-27T02:02+0300

обман

мошеннические схемы

1 сентября

учеба

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558972_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_389d5b0376d43c744c90d6b3f109deab.jpg

МОСКВА, 27 авг -ПРАЙМ. Перед началом нового учебного года активизировались мошенники, пытающиеся обмануть школьников, студентов и их родителей. Как это распознать и предотвратить, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин."Если говорить о школьниках, их родителям наиболее часто пытаются выслать фишинговые страницы для предоставления доступа к электронному дневнику. Разумеется, если родителю поступает такое письмо от неизвестного адресата, не надо никуда не переходить и тем более ничего не вводить. Не стоит доверять и звонкам с неизвестных номеров от лица якобы ваших родственников по видео", - предупреждает он.Нередки случаи, когда от имени учителей пытаются записать школьников на кружки или продленку. Все эти ситуации необходимо обсуждать лично, и уж потом, если необходимо, делиться личными данными.Студентов атакуют через фишинг от имени университетов. Поддельные письма и сообщения о зачислении, продлении общежития или оплаты учебы от "администрации факультета" содержат ссылки на фейковые сайты для перевода денег или предоставления доступа к личным данным. Бывает, что злоумышленники под видом администрации звонят родителям и студентам с требованием обязательного подключения к "сервисам" через личный кабинет "Госуслуг", тем самым выманивая доступ к конфиденциальным данным.С началом нового учебного года становится больше случаев обмана с арендой жилья: иногородние студенты массово снимают квартиры или комнаты после возвращения с каникул. После получения залога "владелец" квартиры пропадает с деньгами, а подписанный договор оказывается недействительным.Становятся популярны схемы с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники могут использовать дипфейки для создания в соцсетях поддельных профилей преподавателей и кураторов, чтобы собирать деньги на хозяйственные нужды или запрашивать банковские реквизиты для перевода стипендии.Абитуриентам и их родителям предлагают внести деньги за обучение еще до поступления, чтобы "повысить шансы" на зачисление. Другие схемы нацелены на получение доступа к "Госуслугам": представляясь сотрудниками университета, мошенники присылают фишинговую ссылку и просят сообщить код из сообщения, необходимый для "завершения процесса зачисления".Чтобы обезопасить себя, студентам и их родителям необходимо тщательно проверять условия подачи документов, процесса зачисления, ежегодной оплаты обучения и общежития на официальном сайте университета или лично в администрации факультета, советует Фомин"Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету "Госуслуг" не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя", - предупреждает он.При оплате учебы, общежития или открытии карты для зачисления стипендии нужно тщательно проверять договор и все условия. Злоумышленники часто создают искусственный ажиотаж, ставя условия жертве: "оплатите в течение часа, иначе вы будете отчислены". В таком случае следует прекратить разговор и перезвонить по указанному на сайте вуза номеру для проверки информации, заключил специалист.

https://1prime.ru/20250826/shemy-861239082.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

обман, мошеннические схемы, 1 сентября, учеба, общество