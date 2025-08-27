https://1prime.ru/20250827/ugol-861349483.html
В России выросли объемы добычи угля
В России выросли объемы добычи угля
2025-08-27T19:22+0300
энергетика
промышленность
росстат
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-июле увеличилась на 0,6% в годовом выражении - до 248 миллионов тонн, в июле - снизилась на 7,5% к июню текущего года, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля в январе-июле составила 191 миллион тонн, снизившись на 1,4% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 2,1% - до 12,6 миллиона тонн, а коксующегося угля - снизилась на 8,6%, до 59,5 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 119 миллионов тонн (рост на 2,7% в годовом выражении). В свою очередь добыча рядового бурого угля (лигнита) за семь месяцев увеличилась на 7,9% - до 56,7 миллиона тонн. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
Энергетика, Промышленность, Росстат
