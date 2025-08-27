https://1prime.ru/20250827/ugol-861349483.html

В России выросли объемы добычи угля

В России выросли объемы добычи угля - 27.08.2025, ПРАЙМ

В России выросли объемы добычи угля

Добыча угля в России в январе-июле увеличилась на 0,6% в годовом выражении - до 248 миллионов тонн, в июле - снизилась на 7,5% к июню текущего года, следует из... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T19:22+0300

2025-08-27T19:22+0300

2025-08-27T19:22+0300

энергетика

промышленность

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-июле увеличилась на 0,6% в годовом выражении - до 248 миллионов тонн, в июле - снизилась на 7,5% к июню текущего года, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля в январе-июле составила 191 миллион тонн, снизившись на 1,4% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 2,1% - до 12,6 миллиона тонн, а коксующегося угля - снизилась на 8,6%, до 59,5 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 119 миллионов тонн (рост на 2,7% в годовом выражении). В свою очередь добыча рядового бурого угля (лигнита) за семь месяцев увеличилась на 7,9% - до 56,7 миллиона тонн. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20250819/ugol-860903771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, росстат