https://1prime.ru/20250827/ukraina-861313352.html

Украина опасается рисков на рынке цемента, пишет FT

Украина опасается рисков на рынке цемента, пишет FT - 27.08.2025, ПРАЙМ

Украина опасается рисков на рынке цемента, пишет FT

Украина опасается рисков из-за контроля ирландской CRH над почти половиной украинского рынка цемента, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T11:04+0300

2025-08-27T11:04+0300

2025-08-27T11:04+0300

экономика

украина

сша

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина опасается рисков из-за контроля ирландской CRH над почти половиной украинского рынка цемента, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу компании-производителя строительных материалов "ИКГ Ковальская" Сергея Пилипенко. Издание отмечает, что ранее украинский антимонопольный регулятор одобрил покупку компанией CRH украинских активов компании Dyckerhoff, подразделения итальянской Buzzi. В сентябре верховный суд Украины рассмотрит жалобу "ИКГ Ковальская", где утверждают, что власти Украины совершили ошибку, одобрив приобретение. "Приобретение несет в себе огромные риски для будущих нужд Украины, поскольку дает котирующейся на бирже в США компании почти 50-процентную долю на местном рынке… CRH пытается монополизировать рынок или создать дуополию с другим игроком", - заявил Пилипенко газете. По мнению Пилипенко, CRH заинтересована не в инвестициях на Украине для наращивания мощностей, а напротив – в использовании приобретения для ограничения возможностей конкурента и тем самым увеличения прибыли заводов, которые она уже имела.

https://1prime.ru/20250827/nato-861310837.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, financial times