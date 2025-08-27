https://1prime.ru/20250827/ukraina-861313352.html
Украина опасается рисков на рынке цемента, пишет FT
2025-08-27T11:04+0300
экономика
украина
сша
financial times
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина опасается рисков из-за контроля ирландской CRH над почти половиной украинского рынка цемента, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу компании-производителя строительных материалов "ИКГ Ковальская" Сергея Пилипенко. Издание отмечает, что ранее украинский антимонопольный регулятор одобрил покупку компанией CRH украинских активов компании Dyckerhoff, подразделения итальянской Buzzi. В сентябре верховный суд Украины рассмотрит жалобу "ИКГ Ковальская", где утверждают, что власти Украины совершили ошибку, одобрив приобретение. "Приобретение несет в себе огромные риски для будущих нужд Украины, поскольку дает котирующейся на бирже в США компании почти 50-процентную долю на местном рынке… CRH пытается монополизировать рынок или создать дуополию с другим игроком", - заявил Пилипенко газете. По мнению Пилипенко, CRH заинтересована не в инвестициях на Украине для наращивания мощностей, а напротив – в использовании приобретения для ограничения возможностей конкурента и тем самым увеличения прибыли заводов, которые она уже имела.
украина
сша
Новости
ru-RU
украина, сша, financial times
Экономика, УКРАИНА, США, Financial Times
