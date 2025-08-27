Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/ukraina-861337372.html
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов - 27.08.2025, ПРАЙМ
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
На польско-украинской границе для украинцев, прибывающих в страну, был введен усиленный режим досмотра, сообщает телеграм-канал SHOT. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T16:21+0300
2025-08-27T16:21+0300
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861337221_0:65:961:605_1920x0_80_0_0_c0783df65cad22601b36517ac07f0e17.jpg
На польско-украинской границе для украинцев, прибывающих в страну, был введен усиленный режим досмотра, сообщает телеграм-канал SHOT."Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.Сообщается также, что в случае отказа проходить проверку, въезд в страну будет запрещен.Президент Польши недавно наложил вето на временный закон, предлагающий поддержку гражданам Украины и продлеваемый каждые полгода. Недовольство вызвало то, что закон предусматривал предоставление нерезидентам из Украины бесплатной медицинской помощи и социальных выплат, что отличалось от условий для других иностранцев.*Запрещенные в России террористические организации
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861337221_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_25b4982b5d1028f26d0a5c5b8a93cf97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша
УКРАИНА, ПОЛЬША
16:21 27.08.2025
 
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов

SHOT: польские пограничники заставили украинцев снять одежду из-за татуировок

© Фото : SHOTФото информационного щита на польско-украинской границе, опубликованное SHOT
Фото информационного щита на польско-украинской границе, опубликованное SHOT - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Фото информационного щита на польско-украинской границе, опубликованное SHOT
© Фото : SHOT
Читать Прайм в
Дзен Telegram
На польско-украинской границе для украинцев, прибывающих в страну, был введен усиленный режим досмотра, сообщает телеграм-канал SHOT.
"Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.
Сообщается также, что в случае отказа проходить проверку, въезд в страну будет запрещен.
Президент Польши недавно наложил вето на временный закон, предлагающий поддержку гражданам Украины и продлеваемый каждые полгода. Недовольство вызвало то, что закон предусматривал предоставление нерезидентам из Украины бесплатной медицинской помощи и социальных выплат, что отличалось от условий для других иностранцев.

*Запрещенные в России террористические организации
 
УКРАИНАПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала