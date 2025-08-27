https://1prime.ru/20250827/ukraina-861337372.html
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
украина
польша
На польско-украинской границе для украинцев, прибывающих в страну, был введен усиленный режим досмотра, сообщает телеграм-канал SHOT."Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.Сообщается также, что в случае отказа проходить проверку, въезд в страну будет запрещен.Президент Польши недавно наложил вето на временный закон, предлагающий поддержку гражданам Украины и продлеваемый каждые полгода. Недовольство вызвало то, что закон предусматривал предоставление нерезидентам из Украины бесплатной медицинской помощи и социальных выплат, что отличалось от условий для других иностранцев.*Запрещенные в России террористические организации
украина, польша
"Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.
Сообщается также, что в случае отказа проходить проверку, въезд в страну будет запрещен.
Президент Польши
недавно наложил вето на временный закон, предлагающий поддержку гражданам Украины
и продлеваемый каждые полгода. Недовольство вызвало то, что закон предусматривал предоставление нерезидентам из Украины бесплатной медицинской помощи и социальных выплат, что отличалось от условий для других иностранцев.
*Запрещенные в России террористические организации