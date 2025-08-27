Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/vetnam-861298687.html
Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов
Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов
Вьетнам по итогам июля этого года сменил Индию в пятерке крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов, при этом США из-за просадки импорта... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T03:17+0300
2025-08-27T03:17+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
индия
япония
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298687.jpg?1756253868
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вьетнам по итогам июля этого года сменил Индию в пятерке крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов, при этом США из-за просадки импорта опустились в рейтинге на две строки, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Первое место уверенно, как и месяцем ранее, сохранила за собой Япония: Страна восходящего солнца в июле даже нарастила закупки практически вдвое, до 13,8 миллиона долларов. Второе место заняли благодаря еще более заметной динамике Нидерланды - за месяц их импорт вырос в 2,6 раза, до 7,073 миллиона долларов. Месяцем ранее эта европейская страна была третьей. Третью строку в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов в июле заняла Южная Корея, поднявшись на одну ступень, - соседи по региону потратили на металлы из Поднебесной 6,5 миллиона долларов, что почти втрое больше июньских значений. На четвертое место после второго месяц назад опустились США, сократившие закупки на пятую часть от июньских поставок - до 2,6 миллиона долларов. А пятую строку вместо Индии занял, собственно, Вьетнам - благодаря росту импорта более чем в 3 раза, до 1,3 миллиона долларов. Месяцем ранее он был лишь десятым. Индия же за месяц снизила объемы закупок в денежном выражении более чем на треть, до 742,3 тысячи долларов, покинула пятерку крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов и оказалась на восьмом месте. Россия за месяц не изменила своего положения в рейтинге, оставив за собой шестое место несмотря на небольшое снижение импорта - на 6,6% к июню, до 897 тысяч долларов.
индия
япония
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, индия, япония, нидерланды
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
03:17 27.08.2025
 
Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов

Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вьетнам по итогам июля этого года сменил Индию в пятерке крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов, при этом США из-за просадки импорта опустились в рейтинге на две строки, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Первое место уверенно, как и месяцем ранее, сохранила за собой Япония: Страна восходящего солнца в июле даже нарастила закупки практически вдвое, до 13,8 миллиона долларов. Второе место заняли благодаря еще более заметной динамике Нидерланды - за месяц их импорт вырос в 2,6 раза, до 7,073 миллиона долларов. Месяцем ранее эта европейская страна была третьей.
Третью строку в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов в июле заняла Южная Корея, поднявшись на одну ступень, - соседи по региону потратили на металлы из Поднебесной 6,5 миллиона долларов, что почти втрое больше июньских значений.
На четвертое место после второго месяц назад опустились США, сократившие закупки на пятую часть от июньских поставок - до 2,6 миллиона долларов. А пятую строку вместо Индии занял, собственно, Вьетнам - благодаря росту импорта более чем в 3 раза, до 1,3 миллиона долларов. Месяцем ранее он был лишь десятым.
Индия же за месяц снизила объемы закупок в денежном выражении более чем на треть, до 742,3 тысячи долларов, покинула пятерку крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов и оказалась на восьмом месте.
Россия за месяц не изменила своего положения в рейтинге, оставив за собой шестое место несмотря на небольшое снижение импорта - на 6,6% к июню, до 897 тысяч долларов.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаИНДИЯЯПОНИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала