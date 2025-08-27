https://1prime.ru/20250827/vetnam-861298687.html

Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов

Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов - 27.08.2025, ПРАЙМ

Вьетнам сменил Индию в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов

Вьетнам по итогам июля этого года сменил Индию в пятерке крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов, при этом США из-за просадки импорта... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T03:17+0300

2025-08-27T03:17+0300

2025-08-27T03:17+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

индия

япония

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298687.jpg?1756253868

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вьетнам по итогам июля этого года сменил Индию в пятерке крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов, при этом США из-за просадки импорта опустились в рейтинге на две строки, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Первое место уверенно, как и месяцем ранее, сохранила за собой Япония: Страна восходящего солнца в июле даже нарастила закупки практически вдвое, до 13,8 миллиона долларов. Второе место заняли благодаря еще более заметной динамике Нидерланды - за месяц их импорт вырос в 2,6 раза, до 7,073 миллиона долларов. Месяцем ранее эта европейская страна была третьей. Третью строку в рейтинге крупнейших покупателей китайских редкоземов в июле заняла Южная Корея, поднявшись на одну ступень, - соседи по региону потратили на металлы из Поднебесной 6,5 миллиона долларов, что почти втрое больше июньских значений. На четвертое место после второго месяц назад опустились США, сократившие закупки на пятую часть от июньских поставок - до 2,6 миллиона долларов. А пятую строку вместо Индии занял, собственно, Вьетнам - благодаря росту импорта более чем в 3 раза, до 1,3 миллиона долларов. Месяцем ранее он был лишь десятым. Индия же за месяц снизила объемы закупок в денежном выражении более чем на треть, до 742,3 тысячи долларов, покинула пятерку крупнейших покупателей китайских редкоземельных металлов и оказалась на восьмом месте. Россия за месяц не изменила своего положения в рейтинге, оставив за собой шестое место несмотря на небольшое снижение импорта - на 6,6% к июню, до 897 тысяч долларов.

индия

япония

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, индия, япония, нидерланды