Винодельни Кубани представят на Восточном экономическом форуме
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Знаковые винодельни Краснодарского края будут представлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре в рамках работы тематической площадки "ВиноГрад", посвященной успехам российского виноделия, сообщили в фонде "Росконгресс". По информации организаторов, всем интересующимся российским виноделием "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах. "Кубань-Вино", отмечается в сообщении, ведущий российский винодельческий холдинг, чьи виноградники расположены на Таманском полуострове и занимают площадь 9 тысяч гектаров. Основу ассортимента составляют вина из классических сортов винограда с ярко выраженными сортовыми особенностями, а также ассамбляжи на их основе. Помимо этого, уточнили в "Росконгрессе", кубанское виноделие представят "Усадьба Дивноморское" и "Криница". Живописные виноградники "Усадьбы Дивноморское" расположены на плато на берегу Черного моря, в непосредственной близости от Геленджика. Винодельня, расположенная прямо на виноградниках, располагает новейшим оборудованием, что позволяет производить вино высокого класса, прекрасно подходящее для длительной выдержки. Кроме того, "Усадьба Дивноморское" знаменита линейкой игристых вин, произведенных классическим методом. Винодельня "Криница" также расположена неподалеку от Геленджика, в поселке Криница в долине реки Пшада, впадающей в Черное море. Терруар дополняет живописная гора Шахан, защищающая виноградники от северо-восточных ветров. Главный энолог хозяйства Александр Мурузи имеет опыт работы в таких хозяйствах, как Domaine de Chevalier (Бордо, Пессак-Леоньян) и Domaine Duseigneur (Долина Роны, Шатонеф-дю-Пап). Он активно экспериментирует с сортами и выдержкой, стараясь найти лучшее выражение уникального терруара. Помимо просветительской функции, в рамках Восточного экономического форума работа площадки "ВиноГрад" также нацелена на привлечение внимания к ключевому событию для винодельческой отрасли - Российскому винодельческому форуму, который пройдет 12-13 ноября 2025 года, рассказали в "Росконгрессе". Форум станет площадкой для обсуждения трендов, технологий и перспектив развития российского виноделия. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
09:53 27.08.2025
 
Винодельни Кубани представят на Восточном экономическом форуме

"Росконгресс": знаковые винодельни Краснодарского края представят на ВЭФ-2025

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Виноградники на винодельне в Краснодарском крае
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экономика Сельское хозяйство Бизнес Черное море Геленджик Краснодарский край Росконгресс
 
 
