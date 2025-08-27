https://1prime.ru/20250827/virus-861338571.html

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ - 27.08.2025, ПРАЙМ

Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T16:31+0300

2025-08-27T16:31+0300

2025-08-27T16:31+0300

мошенничество

технологии

eset

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861337573_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_2020e1c6cc9872e9537e40c83ef9a563.jpg

БРАТИСЛАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания. "ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X. В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.

https://1prime.ru/20250827/mvd-861317563.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, eset