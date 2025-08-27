Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ
2025-08-27T16:31+0300
2025-08-27T16:31+0300
мошенничество
технологии
eset
БРАТИСЛАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания. "ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X. В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.
технологии, eset
Мошенничество, Технологии, ESET
16:31 27.08.2025
 
Специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ

ESET Research обнаружила компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
БРАТИСЛАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Специалисты основанной в Братиславе компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, обнаружили компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта, сообщила компания.
"ESET Research обнаружила первый известный вирус-вымогатель на базе искусственного интеллекта, который мы назвали PromptLock", - говорится в заявлении компании в социальной сети X.
В компании отметили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI. По данным специалистов, обнаруженные данные свидетельствуют о том, что речь пока идет больше о прототипе или разработке, а не о полноценном вредоносном ПО, но компания посчитала своим долгом проинформировать о таких разработках.
В МВД рассказали о блокировке абонентских номеров, арендованных мошенниками
