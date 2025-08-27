https://1prime.ru/20250827/vizit-861322442.html
Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит российского лидера Владимира Путина в Китай. "И до этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.
