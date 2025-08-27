Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай - 27.08.2025
Политика
Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит российского лидера Владимира Путина в Китай. "И до этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.
13:05 27.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит российского лидера Владимира Путина в Китай.
"И до этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.
