Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".

