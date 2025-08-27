https://1prime.ru/20250827/vsm-861314476.html
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ
Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:19+0300
2025-08-27T11:19+0300
2025-08-27T11:19+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20250807/vsm--860443622.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ
Глава Минтранса Никитин: сварка первого поезда для ВСМ начнется в сентябре
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург