Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ - 27.08.2025
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
11:19 27.08.2025
 
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ

Глава Минтранса Никитин: сварка первого поезда для ВСМ начнется в сентябре

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. Там уже, кстати, в сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - сказал Никитин о проекте ВСМ в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург
7 августа, 18:40
 
