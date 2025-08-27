Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
россия
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства. По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
 
