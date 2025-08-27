https://1prime.ru/20250827/vsu-861301177.html
ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю бригаду
ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю бригаду - 27.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю бригаду
ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T06:49+0300
2025-08-27T06:49+0300
2025-08-27T06:49+0300
общество
россия
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301177.jpg?1756266555
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю бригаду
ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю механизированную бригаду
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.