ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю бригаду

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства. По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

