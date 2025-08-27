Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/vtb-861325107.html
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи - 27.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24". | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:45+0300
2025-08-27T13:45+0300
экономика
банки
финансы
индия
шанхай
тегеран
втб
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24". "В планах у нас открытие нового офиса в Мумбаи, финансовой столице Индии. Также планируется запуск ряда цифровых проектов. Это и интернет-банк, и онлайн-онбординг, что позволит нам минимизировать выездное обслуживание клиентов", - сказала она. Также Комарова отметила, что на фоне высокой конкуренции и вызова времени развитие бизнеса требует и перестройки клиентской модели обслуживания. "Сейчас у нас активно растет клиентская база, и это требует не только территориальной экспансии, но и инвестиций в цифровую трансформацию", - сказала она. Сейчас у ВТБ есть филиал в Шанхае и Нью-Дели, офис в Тегеране и дочерние банки в странах СНГ.
https://1prime.ru/20250826/vtb-861264460.html
индия
шанхай
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, индия, шанхай, тегеран, втб, снг
Экономика, Банки, Финансы, ИНДИЯ, Шанхай, Тегеран, ВТБ, СНГ
13:45 27.08.2025
 
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи

Управляющий филиалом ВТБ Комарова: ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24".
"В планах у нас открытие нового офиса в Мумбаи, финансовой столице Индии. Также планируется запуск ряда цифровых проектов. Это и интернет-банк, и онлайн-онбординг, что позволит нам минимизировать выездное обслуживание клиентов", - сказала она.
Также Комарова отметила, что на фоне высокой конкуренции и вызова времени развитие бизнеса требует и перестройки клиентской модели обслуживания. "Сейчас у нас активно растет клиентская база, и это требует не только территориальной экспансии, но и инвестиций в цифровую трансформацию", - сказала она.
Сейчас у ВТБ есть филиал в Шанхае и Нью-Дели, офис в Тегеране и дочерние банки в странах СНГ.
Логотип ВТБ.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
Вчера, 13:43
 
ЭкономикаБанкиФинансыИНДИЯШанхайТегеранВТБСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала