ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи
ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24". | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24".
"В планах у нас открытие нового офиса в Мумбаи, финансовой столице Индии. Также планируется запуск ряда цифровых проектов. Это и интернет-банк, и онлайн-онбординг, что позволит нам минимизировать выездное обслуживание клиентов", - сказала она.
Также Комарова отметила, что на фоне высокой конкуренции и вызова времени развитие бизнеса требует и перестройки клиентской модели обслуживания. "Сейчас у нас активно растет клиентская база, и это требует не только территориальной экспансии, но и инвестиций в цифровую трансформацию", - сказала она.
Сейчас у ВТБ есть филиал в Шанхае и Нью-Дели, офис в Тегеране и дочерние банки в странах СНГ.
