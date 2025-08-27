https://1prime.ru/20250827/vtb-861325107.html

ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи

2025-08-27T13:45+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи, об этом сообщила управляющий филиалом банка в Нью-Дели Елена Комарова в эфире "России 24". "В планах у нас открытие нового офиса в Мумбаи, финансовой столице Индии. Также планируется запуск ряда цифровых проектов. Это и интернет-банк, и онлайн-онбординг, что позволит нам минимизировать выездное обслуживание клиентов", - сказала она. Также Комарова отметила, что на фоне высокой конкуренции и вызова времени развитие бизнеса требует и перестройки клиентской модели обслуживания. "Сейчас у нас активно растет клиентская база, и это требует не только территориальной экспансии, но и инвестиций в цифровую трансформацию", - сказала она. Сейчас у ВТБ есть филиал в Шанхае и Нью-Дели, офис в Тегеране и дочерние банки в странах СНГ.

