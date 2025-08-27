https://1prime.ru/20250827/vtb-861332748.html

ВТБ получил официальное одобрение ЦБ Ирана на открытие филиала в Тегеране

2025-08-27T14:52+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВТБ получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране, сообщила член правления банка Ольга Баша. В январе пресс-служба ВТБ сообщила, что непосредственное открытие филиала в Иране возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое банк рассчитывает получить до конца года. Как тогда отметили в ВТБ, такое решение уже принципиально согласовано с Банком России. "Мы уже получили одобрение от Центрального банка Ирана официальное о том, что они не против и поддерживают открытие нашего филиала в Тегеране", - сказала Баша в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас расчеты между нашими странами идут альтернативными механизмами, то есть это посредники. Задача нашего филиала - это в корне изменить эту ситуацию и сфокусироваться на расчетах именно в национальных валютах. И мы, естественно, проходим достаточно непростой процесс, он такой многофакторный", - пояснила она. Также ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал журналистам, что ВТБ по-прежнему планирует расширить присутствие в Иране, но пока это не первостепенная задача.

