Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250827/wsj-861323378.html
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:14+0300
2025-08-27T13:14+0300
политика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal. Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны". "Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250827/peskov-861321522.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, ЕС
13:14 27.08.2025
 
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину

WSJ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal.
Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны".
"Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Песков заявил, что конфликт на Украине спровоцирован не Россией
12:59
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала