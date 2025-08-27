https://1prime.ru/20250827/wsj-861323378.html
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:14+0300
2025-08-27T13:14+0300
2025-08-27T13:14+0300
политика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal. Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны". "Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250827/peskov-861321522.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, ЕС
СМИ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
WSJ: ЕС сложно убедить население в необходимости отправки войск на Украину
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal.
Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны".
"Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Песков заявил, что конфликт на Украине спровоцирован не Россией