https://1prime.ru/20250827/yandeks-861330581.html

"Яндекс" выделит 1,5 миллиарда рублей на подготовку IT-специалистов

"Яндекс" выделит 1,5 миллиарда рублей на подготовку IT-специалистов - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" выделит 1,5 миллиарда рублей на подготовку IT-специалистов

"Яндекс" выделит 1,5 миллиарда рублей для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта и IT - компания будет индустриальным | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T14:32+0300

2025-08-27T14:32+0300

2025-08-27T14:32+0300

экономика

технологии

москва

санкт-петербург

татарстан

максут шадаев

яндекс

минцифры

мфти

https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" выделит 1,5 миллиарда рублей для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта и IT - компания будет индустриальным партнером восьми российских вузов, а на программах будет обучаться почти 2 тысячи студентов, говорится в релизе компании. "Яндекс" выделит 1,5 млрд рублей в рамках проектов "Топ IT" и "Топ ДС" на подготовку высококвалифицированных IT и ИИ-специалистов, в том числе для науки. Компания станет индустриальным партнёром 8 ведущих университетов страны: ИТМО, МИФИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, ННГУ, СПбГУ, Университета Иннополис и УрФУ. Обучаться на программах "Яндекса" будет почти 2000 будущих специалистов", - сказано в релизе. Так, эксперты "Яндекса" примут участие в разработке 24 бакалаврских программ, а разработчики, специалисты по машинному обучению, аналитики и инженеры компании выступят в качестве преподавателей. Они будут вести курсы и выступать руководителями студенческих прикладных проектов. Программы охватывают следующие дисциплины: математика, информатика, науки о данных, машинное обучение, естественные науки, передовые методы искусственного интеллекта и другие. На них будут учиться студенты Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Свердловской областей. Обучение начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2030 года. "Участие в проектах по созданию образовательных программ для подготовки ведущих специалистов в области IT и искусственного интеллекта - часть глобальной инициативы Яндекса по развитию IT-образования. Всего до конца 2025 года компания вложит в образовательные проекты более 5 млрд рублей. Средства пойдут на подготовку ИТ-специалистов, запуск новых программ и разработку решений для школ и университетов", - отметили в "Яндексе". В июне замглавы Минцифры Сергей Кучушев заявлял, что Минцифры планирует запустить в 2026 году проект с новым критерием для подтверждения аккредитации IT-компаний, которые являются флагманами отрасли - это участие в образовательном треке. Такие компании, напомнил Кучушев, должны будут тратить 5% средств, сэкономленных на льготах, на образовательные проекты. В августе 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что министерство хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах.

https://1prime.ru/20250826/fas-861255602.html

москва

санкт-петербург

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, санкт-петербург, татарстан, максут шадаев, яндекс, минцифры, мфти