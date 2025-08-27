https://1prime.ru/20250827/yuan-861309567.html
Юань открыл торги в среду снижением
Юань открыл торги в среду снижением - 27.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду снижением
Рубль в начале торгов вторника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:05+0300
2025-08-27T10:05+0300
2025-08-27T10:05+0300
экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,22 рубля.
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_cacbeb14d424938e0d2671db9da15e1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
Юань открыл торги в среду снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,22 рубля
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,22 рубля.
Курс рубля к юаню снизился на шесть копеек