Курс юаня к рублю снижается днем в среду

Курс рубля демонстрирует умеренный рост к юаню днем в среду, следует из данных торговой площадки. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Курс рубля демонстрирует умеренный рост к юаню днем в среду, следует из данных торговой площадки. Курс юаня к 16.19 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,21 рубля. В течение торговой сессии курс юаня движется в диапазоне 11,17-11,23 рубля. Рубль поначалу активно укреплялся к юаню, но затем резко сдал позиции, растеряв почти все дневные достижения, в середине торгов российская валюта перешла к умеренной коррекции и остается в небольшом плюсе, комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". “Поддержку рублю продолжает оказывать налоговой период экспортеров, пик которого приходится на четверг. Чтобы к этому дню получить рубли от продажи иностранной валюты, сегодня последняя сессия для таких операций в режиме TOM (на завтра), на который приходится основной объем сделок валютного рынка”, - пояснил он. Но это дополнительное предложение валюты вскоре исчезнет, что может привести к более устойчивому ослаблению рубля, добавляет Бабин. “ЦБ в последних данных действительно фиксирует ослабление профицита текущего счета, где экспорт снижается, а импорт постепенно растет. Однако курс рубля не реагирует так значительно, как можно было бы ожидать только исходя из торгового баланса”, - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Ближайшая цель восстановления пары "юань-рубль" находится в районе уровня 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум, говорит Бабин. “На валютный рынок сейчас сильнее влияют структурные факторы и те драйверы, которые невозможно спрогнозировать. Из четких аспектов есть бюджетное правило, валютные интервенции ЦБ, ограничение на движение капитала и "технический" коридор, в котором Минфин и регулятор удерживают рубль. Из неопределенных — политика с постоянными эмоциональным качелями в обе стороны”, - заключил Силаев.

