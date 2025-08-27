https://1prime.ru/20250827/yuan-861348197.html
Курс юаня на Мосбирже остался на отметке в 11,23 рубля
Курс юаня на Мосбирже остался на отметке в 11,23 рубля - 27.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже остался на отметке в 11,23 рубля
Рубль по итогам торгов среды не изменился по отношению к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:08+0300
2025-08-27T19:08+0300
2025-08-27T19:08+0300
рынок
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды не изменился по отношению к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день не изменился, оставшись на отметке 11,23 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4fb3587f87b06259d2f4c94b5ec37d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, мировая экономика
Рынок, РОССИЯ, Мировая экономика
Курс юаня на Мосбирже остался на отметке в 11,23 рубля
Курс юаня на Мосбирже остался на уровне в 11,23 рубля