Курс юаня не изменился по итогам торгов среды - 27.08.2025
Курс юаня не изменился по итогам торгов среды
Курс юаня не изменился по итогам торгов среды - 27.08.2025
Курс юаня не изменился по итогам торгов среды
Рубль к юаню не изменился по итогам торгов среды, китайская валюта завершила торги на отметке в 11,23 рубля, следует из данных торговой площадки. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:36+0300
2025-08-27T19:36+0300
экономика
рынок
сша
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
риком-траст
торги
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню не изменился по итогам торгов среды, китайская валюта завершила торги на отметке в 11,23 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день не изменился, оставшись на отметке 11,23 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.05 мск дорожал на 0,76%, до 67,21 доллара за баррель. Налоговый период заканчиваетсяКитайская валюта в среду двигалась в диапазоне 11,17-11,27 рубля. "На валютном рынке наблюдается рост волатильности, характерный для формирующегося тренда, в текущей ситуации – на ослабление рубля. Налоговый период августа завершается – компании уже совершили основные операции по продаже дополнительного объема валюты, и фискальный фактор поддержки уходит из курсового уравнения до конца следующего месяца", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Глобальный доллар накануне резко укрепился к другим валютам и продолжает расти на фоне беспрецедентного давления президента США на руководство ФРС, индекс DXY у месячных вершин выше 98,5 пункта, отметил Шепелев. "Сегодня финальный день, когда налоговый период в России оказывает рублю значимую поддержку. Начиная с четверга это прекратится - пик платежей приходится как раз на эту дату. Фокус внимания сместится на показатели платежного баланса и геополитику, и пока неясно, что из этого перечня будет весомее",- отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Значительного роста не будет, так как существенных инфоповодов во внешнем периметре нет. Рынок находится в ожидании", - отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст". ПрогнозыБазовые девальвационные драйверы станут более выраженными с осени – это эффект от снижения ключевой ставки ЦБ, сокращение положительного сальдо платежного баланса, восстановление импортных потоков, говорит Шепелев. Краткосрочно эксперт ожидает доллар на уровне 79,5-81,5, юань - 11,1-11,3 рубля. "Мы не прогнозируем, что евро пройдет уровень ниже 92,8 рубля, а диапазон курса евро/рубль составит 93,2-93,6 рубля в конце основной торговой сессии. Курс USD/RUB будет в диапазоне 80,2-80,5 рубля", - отмечает Попова.
19:36 27.08.2025
 
Курс юаня не изменился по итогам торгов среды

Юань завершил торги среды на отметке в 11,23 рубля

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню не изменился по итогам торгов среды, китайская валюта завершила торги на отметке в 11,23 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день не изменился, оставшись на отметке 11,23 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.05 мск дорожал на 0,76%, до 67,21 доллара за баррель.

Налоговый период заканчивается

Китайская валюта в среду двигалась в диапазоне 11,17-11,27 рубля.
"На валютном рынке наблюдается рост волатильности, характерный для формирующегося тренда, в текущей ситуации – на ослабление рубля. Налоговый период августа завершается – компании уже совершили основные операции по продаже дополнительного объема валюты, и фискальный фактор поддержки уходит из курсового уравнения до конца следующего месяца", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Глобальный доллар накануне резко укрепился к другим валютам и продолжает расти на фоне беспрецедентного давления президента США на руководство ФРС, индекс DXY у месячных вершин выше 98,5 пункта, отметил Шепелев.
"Сегодня финальный день, когда налоговый период в России оказывает рублю значимую поддержку. Начиная с четверга это прекратится - пик платежей приходится как раз на эту дату. Фокус внимания сместится на показатели платежного баланса и геополитику, и пока неясно, что из этого перечня будет весомее",- отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Значительного роста не будет, так как существенных инфоповодов во внешнем периметре нет. Рынок находится в ожидании", - отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

Прогнозы

Базовые девальвационные драйверы станут более выраженными с осени – это эффект от снижения ключевой ставки ЦБ, сокращение положительного сальдо платежного баланса, восстановление импортных потоков, говорит Шепелев. Краткосрочно эксперт ожидает доллар на уровне 79,5-81,5, юань - 11,1-11,3 рубля.
"Мы не прогнозируем, что евро пройдет уровень ниже 92,8 рубля, а диапазон курса евро/рубль составит 93,2-93,6 рубля в конце основной торговой сессии. Курс USD/RUB будет в диапазоне 80,2-80,5 рубля", - отмечает Попова.
ЭкономикаРынокСША"БКС Мир инвестиций"УК Альфа-КапиталРИКОМ-ТРАСТТорги
 
 
