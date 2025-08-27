Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025
Энергоблоки ЗАЭС не будут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой
2025-08-27T07:01+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. После остановки генерации на ЗАЭС в сентябре 2022 года теплоснабжение Энергодара производилось за счет пара, вырабатываемого одним из энергоблоков в режиме "горячего останова". С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". В отопительный сезон 2024-2025 года город отапливался собственными котельными. "В предстоящем отопительном сезоне 2025-2026 годов участие энергоблоков Запорожской АЭС в теплоснабжении Энергодара не планируется. На сегодняшний день существующих генерирующих мощностей в городе достаточно для бесперебойного обеспечения теплом всех потребителей" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, планируется ли перевод зимой одного из энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова". В развитие энергетической инфраструктуры города планируется ввод в эксплуатацию современной газовой котельной мощностью 60 мегаватт, сообщила Яшина. Это полностью покроет потребность в тепловой энергии и надежно решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость города в данном сегменте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
07:01 27.08.2025
 
Энергоблоки ЗАЭС не будут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой

Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
После остановки генерации на ЗАЭС в сентябре 2022 года теплоснабжение Энергодара производилось за счет пара, вырабатываемого одним из энергоблоков в режиме "горячего останова". С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". В отопительный сезон 2024-2025 года город отапливался собственными котельными.
"В предстоящем отопительном сезоне 2025-2026 годов участие энергоблоков Запорожской АЭС в теплоснабжении Энергодара не планируется. На сегодняшний день существующих генерирующих мощностей в городе достаточно для бесперебойного обеспечения теплом всех потребителей" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, планируется ли перевод зимой одного из энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова".
В развитие энергетической инфраструктуры города планируется ввод в эксплуатацию современной газовой котельной мощностью 60 мегаватт, сообщила Яшина. Это полностью покроет потребность в тепловой энергии и надежно решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость города в данном сегменте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
 
