https://1prime.ru/20250827/zaes-861301353.html

Энергоблоки ЗАЭС не будут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой

Энергоблоки ЗАЭС не будут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой - 27.08.2025, ПРАЙМ

Энергоблоки ЗАЭС не будут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой

Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T07:01+0300

2025-08-27T07:01+0300

2025-08-27T07:01+0300

энергетика

газ

энергодар

европа

рф

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301353.jpg?1756267282

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. После остановки генерации на ЗАЭС в сентябре 2022 года теплоснабжение Энергодара производилось за счет пара, вырабатываемого одним из энергоблоков в режиме "горячего останова". С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". В отопительный сезон 2024-2025 года город отапливался собственными котельными. "В предстоящем отопительном сезоне 2025-2026 годов участие энергоблоков Запорожской АЭС в теплоснабжении Энергодара не планируется. На сегодняшний день существующих генерирующих мощностей в городе достаточно для бесперебойного обеспечения теплом всех потребителей" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, планируется ли перевод зимой одного из энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова". В развитие энергетической инфраструктуры города планируется ввод в эксплуатацию современной газовой котельной мощностью 60 мегаватт, сообщила Яшина. Это полностью покроет потребность в тепловой энергии и надежно решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость города в данном сегменте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

энергодар

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, энергодар, европа, рф, запорожская аэс