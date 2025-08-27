https://1prime.ru/20250827/zakharova-861309191.html

Захарова ответила на реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"

Захарова ответила на реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"

2025-08-27

политика

венгрия

киев

будапешт

мария захарова

петер сийярто

ес

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Реакция стран-членов Европейского союза на озабоченность Будапешта по поводу атак Киева на нефтепровод "Дружба" и перебоев с поставками энергоресурсов в Венгрию по нему безумна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Реакция ЕС в отношении озабоченности Будапешта шокирует. То есть как это, брюссельская бюрократия посмела заявить, что государство Венгрия - суверенное и независимое, не имеет права и основания для беспокойства и не имеет права рот открывать, когда по её инфраструктуре наносятся удары, террористические акты совершаются и проходят диверсии. Вот это понять нельзя", - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова напомнила, что Европейский союз создавался как экономическое сообщество, которое должно было минимизировать ущербы и потери от излишней тарификации, а одним из главных посылов объединения была энергетика. "И тут страна, которая получает энергию и ресурсы, фиксирует террористические акты, диверсии в отношении этой инфраструктуры, она, получается, не имеет права почему-то говорить о том, что это недопустимо", - добавила она. Захарова отметила, что террористические акты и диверсии недопустимы по любому закону: и внутреннему, и международному праву. "Сколько внутри ЕС на этот счёт было сказано и написано. Так получается сказано и написано одно, а правоприменить это на практике государства-члены ЕС не могут что ли? Конечно, могут, так буквально Венгрии рот затыкают? Это безумно. Это не просто недопустимо – это безумно", - заключила она. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.

венгрия

киев

будапешт

