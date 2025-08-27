https://1prime.ru/20250827/zaplaty-861347406.html

Реальные зарплаты в России в июне ускорили рост до 5,1 процента

Реальные зарплаты в России в июне ускорили рост до 5,1 процента

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2025 года ускорили рост до 5,1% в годовом выражении с майских 4,2%, по итогам первого полугодия выросли на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам второго квартала реальные зарплаты в России выросли 4,6% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 103,2 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15%. В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 14,5% в годовом выражении.

