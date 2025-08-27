Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Германии - 27.08.2025
https://1prime.ru/20250827/zavod-861341350.html
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Германии
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Германии - 27.08.2025, ПРАЙМ
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Германии
​ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в общине Унтерлюс в немецкой федеральной земле Нижняя... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:15+0300
2025-08-27T17:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.​ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в общине Унтерлюс в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, сообщила газета Handelsblatt. "Новый завод после увеличения объемов производства к 2027 году и при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире", - заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия завода. На открытии завода, где с 2027 года планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Румынии Илие Боложан и официальные представители Латвии и Литвы. Паппергер заявил, что производство артиллерийских снарядов в Утерлюсе будет иметь стратегическое значение не только для Rheinmetall, "но и для Федеративной Республики Германия, и для Европы". Помимо обычных артиллерийских снарядов, Rheinmetall планирует производить в Унтерлюсе так называемую ракетную артиллерию. Это артиллерийские снаряды с небольшими ракетными двигателями, которые позволяют снарядам достигать дальности до 100 километров. Обычные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют дальность действия от 30 до 40 километров. Производство первых снарядов в Унтерлюсе началось несколько недель назад. В этом году на немецком заводе будет произведено около 25 тысяч боеприпасов, а в следующем году - уже около 140 тысяч. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
17:15 27.08.2025
 
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Германии

Handelsblatt: Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов в Унтерлюсе

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall. Архивное фото
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.​ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в общине Унтерлюс в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, сообщила газета Handelsblatt.
"Новый завод после увеличения объемов производства к 2027 году и при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире", - заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия завода.
Берлин - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Германии сообщили о выделении $0,5 мрд на поставки вооружений США Киеву
13 августа, 20:53
На открытии завода, где с 2027 года планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Румынии Илие Боложан и официальные представители Латвии и Литвы.
Паппергер заявил, что производство артиллерийских снарядов в Утерлюсе будет иметь стратегическое значение не только для Rheinmetall, "но и для Федеративной Республики Германия, и для Европы".
Помимо обычных артиллерийских снарядов, Rheinmetall планирует производить в Унтерлюсе так называемую ракетную артиллерию. Это артиллерийские снаряды с небольшими ракетными двигателями, которые позволяют снарядам достигать дальности до 100 километров. Обычные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют дальность действия от 30 до 40 километров.
Производство первых снарядов в Унтерлюсе началось несколько недель назад. В этом году на немецком заводе будет произведено около 25 тысяч боеприпасов, а в следующем году - уже около 140 тысяч.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружения
24 августа, 18:33
 
