https://1prime.ru/20250827/zavod-861344575.html

Rheinmetall построит завод по производству пороха в Румынии

Rheinmetall построит завод по производству пороха в Румынии - 27.08.2025, ПРАЙМ

Rheinmetall построит завод по производству пороха в Румынии

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер подписал в среду контракт на строительство завода по производству пороха для... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T18:31+0300

2025-08-27T18:31+0300

2025-08-27T18:31+0300

вооружения

промышленность

румыния

германия

европа

марк рютте

rheinmetall

нато

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер подписал в среду контракт на строительство завода по производству пороха для боеприпасов в Румынии, сообщил он на церемонии открытия нового завода по производству артиллерийских снарядов в немецком Унтерлюсе. "Я рад сегодня наконец-то подписать контракт... Мы собираемся в относительно короткие сроки, вероятно, в течение следующих 18 месяцев, построить завод по производству пороха в Румынии. Правительство Румынии и Rheinmetall вместе вложат порядка 550 миллионов евро", - заявил Паппергер. Трансляцию церемонии вел телеканал Phoenix. Для подписания контракта на сцену к Паппергеру поднялись официальные представители Румынии и глава подразделения вооружений и боеприпасов Rheinmetall. Паппергер добавил, что Rheinmetall находится в процессе создания завода по производству пороха и артиллерийских снарядов в Болгарии. "Не такой большой, как здесь, но все же треть того, что мы делаем здесь (в Унтерлюсе - ред.). Мы также строим пороховой завод и завод по производству снарядов на Украине", - добавил он. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в среду открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в Унтерлюсе в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. На церемонии открытия завода среди прочих присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Министр экономики Румынии Богдан Иван ранее заявил, что страна может превратиться в хаб по производству крупнокалиберных боеприпасов по стандартам НАТО, который будет обслуживать всю Европу. В январе 2024 года Rheinmetall заявил о покупке 72,5% акций румынского предприятия Automecanica Medias для обслуживания западной техники, поставленной Украине. В марте того же года премьер Марчел Чолаку сообщил, что Румыния планирует построить большой пороховой завод, для чего необходимы инвестиции в 400 миллионов евро, а в апреле в Румынии после простоя в 15 лет решили расконсервировать фабрику по производству артиллерийских орудий. Помимо этого, в декабре 2024 года правительство Румынии одобрило проект по инвестиции более 86 миллионов в долларов в модернизацию механического завода в Куджире, который производит боеприпасы натовского образца. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.

https://1prime.ru/20250824/ukraina-861176346.html

румыния

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, румыния, германия, европа, марк рютте, rheinmetall, нато, financial times