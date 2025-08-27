https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861298522.html

В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять новое предложение по разрешению конфликта, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Причиной этому, как отмечает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале, могут быть личные чувства Зеленского к американскому президенту. При этом сам Дубинский в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — прокомментировал Дубинский. По утверждению депутата, Трамп уже дал понять, что поддержка США в конфликте на Украине сокращается, однако Зеленский пока не осознал этого или предпочитает игнорировать. "Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — отметил депутат. Дубинский подчеркнул, что такой шаг может стать очередным поводом для президента США задуматься о доверительных отношениях с Зеленским, что способно серьезно навредить их взаимодействию. В понедельник стало известно, что во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве Зеленский отказался от мирного разрешения конфликта и попросил у США миллиард долларов в месяц на покупку оружия в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Россия полагает, что поставки оружия Украине только препятствуют процессу урегулирования, усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт и представляют собой опасную ситуацию.

