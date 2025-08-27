Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861298522.html
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США
Владимир Зеленский отказался принять новое предложение по разрешению конфликта, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Причиной этому, как отмечает... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T03:07+0300
2025-08-27T03:07+0300
сша
украина
аляска
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять новое предложение по разрешению конфликта, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Причиной этому, как отмечает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале, могут быть личные чувства Зеленского к американскому президенту. При этом сам Дубинский в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — прокомментировал Дубинский. По утверждению депутата, Трамп уже дал понять, что поддержка США в конфликте на Украине сокращается, однако Зеленский пока не осознал этого или предпочитает игнорировать. "Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — отметил депутат. Дубинский подчеркнул, что такой шаг может стать очередным поводом для президента США задуматься о доверительных отношениях с Зеленским, что способно серьезно навредить их взаимодействию. В понедельник стало известно, что во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве Зеленский отказался от мирного разрешения конфликта и попросил у США миллиард долларов в месяц на покупку оружия в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Россия полагает, что поставки оружия Украине только препятствуют процессу урегулирования, усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт и представляют собой опасную ситуацию.
https://1prime.ru/20250826/zelenskiy-861295242.html
https://1prime.ru/20250826/tramp-861285284.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, нато
США, УКРАИНА, Аляска, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
03:07 27.08.2025
 
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США

Дубинский: Зеленский отверг мирные условия Трампа из-за личного отношения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Владимир Зеленский . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять новое предложение по разрешению конфликта, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Причиной этому, как отмечает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале, могут быть личные чувства Зеленского к американскому президенту. При этом сам Дубинский в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — прокомментировал Дубинский.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Все разрушил": журналист осудил угрозы Зеленского в адрес Венгрии
Вчера, 23:36
По утверждению депутата, Трамп уже дал понять, что поддержка США в конфликте на Украине сокращается, однако Зеленский пока не осознал этого или предпочитает игнорировать.
"Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — отметил депутат.
Дубинский подчеркнул, что такой шаг может стать очередным поводом для президента США задуматься о доверительных отношениях с Зеленским, что способно серьезно навредить их взаимодействию.
В понедельник стало известно, что во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве Зеленский отказался от мирного разрешения конфликта и попросил у США миллиард долларов в месяц на покупку оружия в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Россия полагает, что поставки оружия Украине только препятствуют процессу урегулирования, усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт и представляют собой опасную ситуацию.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Счет на месяцы": в Чехии объяснили, что Трамп подготовил для Зеленского
Вчера, 19:32
 
СШАУКРАИНААляскаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала